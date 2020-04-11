مفاجآت غير متوقعة وتغييرات جذرية

مهنياً:مفاجآت واقلابات غير متوقعة وتغييرات جذرية سترافقك في هذا الشهر المتعدد الخيارات وقد تهب عاصفة في حياتك بسبب تواجد كواكب كثيرة في مواجهة برجك الشمس وعطارد بالاضافة الى وجود المريخ في الدلو الهوائي الصديق الذي ينضم اليه زحل ما يجعل الاوضاع تنقلب ضدك وتحملك الى مواكبة بعض التغييرات غير المنتظرة والتي تربكك كثيرًا. تتغير الظروف هذا الشهر وإذا كنت تعتقد أن أمورك ستسير بشكل سهل فأنت مخطئ. وإذا استطعت ضبط الانفعالات تتركّز معظم الضغوط على المسائل الشخصية والتي قد تجلب الخلافات أو المسؤوليات أو حتى الأفراح والسفر. هو شهر متمرد بعض الشيء لا يصلح معه التصرف بكبرياء أو تعال. أما إذا عاندت وتصرفت بطيش وبدون مسؤولية فإن العواقب ستكون ثقيلة عليك.تسّلح بالصبر ولا تخفْ من إحداث تعديلات على برامجك وخططك، اذا رأيت ان الامر ضروري. قد لا تتعاطف معك الظروف بل تتطلّب العناية والوقاية ومواجهة المصاعب بحذر، تجنّب المغامرات والمجازفات التي قد تضرّ بصحتك وبسلامتك. تتبدل الاوضاع اعتبارا من تاريخ 21 مع انتقال الشمس الى الثور الصديق لتنضم الى اورانوس ما يجعلك تجتاز مرحلة مهمة جدا تغير مصيرك وتشير الى تطور يحصل في حياتك والى تأثير فلكي مناسب لكل انواع الابحاث ةالاتصالات واللقاءات.

عاطفيا:ً ان دخول الزهرة الى الجوزاء الهوائي الصديق ليستقر فيه عدة اشهر وبصورة استثنائية حتى السابع من آب اغسطس يناسب جدا حياتك العاطفية والعائلية كون كوكب الزهرة هو كوكب الحاكم ويتحدث عن شأن عاطفي مهم يحصل في حياتك كثف الاجتماعات واللقاءات وناقش المواضيع الشخصية وقدم بعض التنازلات إذ دعت الحاجة. تبدأ بفرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك طمأنينة يسود الود والتفاهم. تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ، ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائكة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات.للعازب ان وجود المريخ الذي ي عتبر كوكب الحب بالنسبة لك ينسجم مع الزهرة ويتحدث عن رحلة او لقاء ممتع او ارتباط وزواج.

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