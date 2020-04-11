مهنياً: تشير الأوضاع الفلكية الى انشغالات عديدة تتزامن فيها المسؤوليات العائلية والاجتماعية والضغوط اليومية. مع تواجد زحل والمريخ في مواجهة برجك من الدلو فهما يشكلان مربعا مع برجك ويدعوانك الى الانتباه والحذر بالاضافة الى معاكسة المريخ لأورانوس في الثور ما يعني انقلابا في بعض الاوضاع كما يشير الى عدوانية وقرارات متهورة ما يجعلك تعاني من وعكة صحية نتيجة لهذه الضغوط. من الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل. ستؤذي مصالحك واستقرار موقعك التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك. والمطلوب منك في بداية هذا الشهر الصبر، لأنك ستمر بتقلبات كبيرة وستتحمل ضغوطات كبيرة تحتاج الى دبلوماسية مستمرة لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات، خاصة اعتبارا من تاريخ 21 لحظة وصول الشمس الى معاكسة برجك من الثور ما قد يصعب عليك التواصل مع الآخرين، وتجد نفسك في احيان عديدة تواجه بعض المنغلقين او المشكّكين بك وبقدراتك. سوف تواجه بعض الغموض والالتباس. تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه.

عاطفياً: يتولد هذا الشهر تشويقًا كبيرًا في الحياة العاطفية، فكوكب الزهرة الذي ينتقل الى برج الجوزاء الى موقع مناسب لك هو الجوزاء يعدك بالافضل مدة اربعة اشهر بحث ان كوكب الزهرة سيبقى في ضيافة برج الجوزاء الصديق استثنائية مدة طويلة ما يشير الى علاقات غرامية ومغازلات ودعم معنوي والمغامرات واللقاءات والصدف الغير متوقعة فتكون على موعد مع مصالحات ولقاءات جدية ما يزيد سحرك وحرارة مشاعرك فتصبح جاهزًا لعلاقة جديدة. من الممكن ان تحصل عملية شراكة او زواج او ارتباط او عودة الى قديم ومصالحة. تبني عواطفك على الصداقة والتفاهم مؤازرة الشريك لك ودعمك، وقد يهتف قلبك لغريب عن محيطك ووطنك اذا كنت خاليًا او قد تلتقي بفارس الاحلام او اميرة الاحلام اثناء بعض الحفلات الاجتماعية او الاوساط الثقافية والتربوية، وحتى بعض البلدان الاجنبية.

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