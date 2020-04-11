تحدي لبس المخدة.. إطلالات مضحكة أثناء "قعدة البيت" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من رحم الحجر المنزلي أو "قعدة البيت"، وحظر حركة المواطنين، وبسبب الملل أحيانًا أو الفراغ أحيانًا أخرى، تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعيK بالعديد من التحديات الطريفة، ولعل آخرها "تحدي المخدة" الذي انتشر على منصة "تيك توك"، ويعتمد على ألا يقف الوزن الزائد عائقاً عندما ترتدي السيدة مخدتها الصغيرة.

وانتشر التحدي بصورة كبيرة بالدول الأوروبية ولاقى تفاعل عدد كبير من السيدات، إذ ترتدي السيدة المخدة بطريقة تشبهه الفستان القصير، يتوسطه حزام عريض عند منطقة الخصر، وتقوم السيدة بإتمام إطلالتها بحذاء كعب عالى، وكلاتش.

وتفاعل البعض على هاشتاج billow challenge بمشاركة السيدات بصورهم برفقة بناتهم الصغار، وأيضًا لحيواناتهم الأليفة.

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أيضًا كان هاشتاج "HomeCouture" من بين التحديات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتمد على تقليد صيحات الموضة العالمية الغريبة وتجسيدها بأقل الخامات المتوفرة بالمنزل، أي الموضة التي يتم إنشاؤها يدويًا، من البداية إلى النهاية، وأضفى البعض لفتة ابتكارية لجعل التصاميم متقاربة في الشكل، وذلك حسب ما رصدت مجلة "مترو" البريطانية.

وشارك أحد الأشخاص الذي يدعى skipdin، مرتدياً فستان من أكياس القمامة، كما شارك أيضاً بصور مختلفة لنفس التحدي بإطلالات مختلفة، حيث فكر في العباءات الكروية، والسراويل الممتلئة.

ونشر لقطة لمحاولته المثيرة للإعجاب، لإعادة إنشاء فستان مولي جودارد كوتور الشهير الذي ارتدته ريهانا سابقاً، باستخدام المناديل الورقية الوردية، كما نشرت sydneypimbley صورة لها بفستان قامت بتقليده تم عرضه في Maison Margiela لخريف 2017 من John Galliano في معرض هوت كوتور باستخدام الورق المقوى، بينما استعان آخرون بالمخدات والألحفة.