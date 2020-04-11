ماسك البيض وزيت اللوز لمكافحة التجاعيد من كيتي بيري... حضريه في الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - لا شك أن فيروس كورونا أحدث تحولاً كبيراً في روتين حياتك اليومية، فالحجر المنزلي الذي فرضه ربما جعلك تشعرين بالملل وتهملين بشرتك في بعض الأحيان، في وقت تشكل الساعات الطويلة التي تمضينها في البيت أفضل فرصة للعناية ببشرتك بماسكات للوجه تحضرينها بنفسك في المنزل وتوفر فوائد عديدة للبشرة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى ماسك البيض وزيت اللوز لمكافحة التجاعيد، من النجمة كيتي بيري Katy Perry، فحضريه في الحجر واستفيدي من خصائصه.



فوائد البيض للبشرة

البيض للبشرة



يعد البيض، وتحديداً بياض البيض، من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تأخير شيخوخة البشرة ومكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، نظراً الى احتوائه على الإيلاستين والكولاجين. كما ويساهم في إنتاج خلايا جلدية جديدة بفضل غناه بالفيتامين أ الذي يتحكم في حركة جينات بشرة الجلد. إضافة الى أنه يقوي أنسجة البشرة، ويعمل على توحيد لونها، وتعزيز صحة الجلد وتحسين وظائف الأنزيمات الموجودة في خلايا البشرة. هذا ويعد بياض البيض رائعاً لشد المسامات الكبيرة للبشرة، وتقشير البشرة وتنظيف الأوساخ منها. كذلك، يحتوي بياض البيض على المعادن المفيدة للبشرة التي تعزز عمل خلايا الدم الحمراء للبشرة بطريقة سليمة، وتوفر الأوكسيجن الكافي للبشرة لأداء وظائفها.

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فوائد زيت اللوز للبشرة

زيت اللوز للبشرة



يحتوي زيت اللوز على حمض الأوليك الذي يغذي البشرة ويرطبها، وهو يعد من أفضل الزيوت لترطيب البشرة التي تعاني جفافاً شديداً، كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الزيوت الزائدة فيها.



طريقة تحضير ماسك البيض وزيت اللوز من كيتي بيري

ماسك البيض وزيت اللوز من كيتي بيري



أخفقي بياض بيضة واحدة الى أن يصبح رغوياً، من ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من زيت اللوز. اخلطي المزيج جيداً، وطبقيه على بشرة وجهك بعد غسلها بالماء الدافئ لفتح المسامات. اتركي المزيج على بشرة وجهك لمدة ربع ساعة، بعدها أزيلي الماسك بواسطة قطعة قماش ناعمة. نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه جيداً بالماء البارد.

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