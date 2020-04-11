تسريحة ذيل الحصان من أفضل الخيارات للحجر... اعتمديها بطرق مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - تعد تسريحة ذيل الحصان من أفضل تسريحات الشعر الملائمة للحجر المنزلي، فهي تسريحة عملية ومريحة وبالإمكان تنفيذها خلال دقائق معدودة، إضافة الى أنها تمنح المرأة مظهراً شبابياً وحيوياً. فإن كنت من محبات تسريحة ذيل الحصان بمختلف أشكالها، اعتمديها في الحجر المنزلي بطرق مختلفة نعرضها لك في هذا المقال.



تسريحة ذيل الحصان الفوضوية

تسريحة ذيل الحصان الفوضوية



إنها تسريحة عملية جداً ومريحة وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً. وإذا لم تكن لديك غرة طويلة بما يكفي لتحقيق هذه التسريحة، قومي في البداية بسحب شعرك كله الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، واتركي خصلات الشعر القصيرة مردودة الى الخلف بشكل فوضوي وعفوي.

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تسريحة ذيل الحصان المضفرة



إنها تسريحة أنيقة وجذابة وملائمة جداً لصاحبات الشعر الطويل المتساوي الطول. بإمكانك تنفيذها بنفسك خلال دقائق قليلة والتمتع بإطلالة هادئة ومريحة في الحجر. اسحبي شعرك كله الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، من ثم اصنعي منه ضفيرة واحدة طويلة.



تسريحة ذيل الحصان المرتفع بالفقاعات

تسريحة ذيل الحصان المرتفع بالفقاعات



تسريحة ذيل الحصان المرتفع بالفقاعات أو Bubble Ponytail، هي نسخة متجددة من تسريحة ذيل الحصان المرتفع، وبإمكانك اعتمادها في الحجر المنزلي لإطلالة مريحة وأنيقة. في البداية، ارفعي شعرك الى الأعلى واسحبيه بعناية بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، من ثم اربطيه باستخدام ربطات الشعر القماشية الناعمة على شكل فقاعات.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض جداً

تسريحة ذيل الحصان المنخفض جداً



إنها تسريحة ناعمة وبسيطة وتناسب ذوات الشعر القصير المتساوي الطول. هذه التسريحة ملائمة جداً للحجر المنزلي وبإمكانك تنفيذها في البيت خلال دقائق معدودة. اسحبي شعرك القصير الى الخلف عند مستوى الرقبة، وثبتيه بربطة شعر ناعمة، على أن تعتمدي معها الغرة النصفية.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع السكارف

تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع السكارف



لإطلالة عصرية مريحة في الحجر المنزلي، بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع السكارف، بحيث تقومين بجمع شعرك الى الخلف على شكل ذيل حصان منخفض، ومن ثم تضعين السكارف من الأمام وتربطينه الى الوراء عند حدود الرقبة. كما بإمكانك ترك غرة جانبية نازلة لمظهر حيوي ناعم.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض الفضفاضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفض الفضفاضة



إنها تسريحة شبابية وعصرية وتمنحك إطلالة بسيطة في الحجر. وهي ترتكز على سحب الشعر الى منتصف الرقبة وتثبيته بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، مع اعتماد الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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