بالفيديو: كيفية حماية اليدين من الإكزيما في زمن كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - نعاني جميعًا في هذه الفترة من تعب اليدين، التشقق، والالتهاب، وصولًا لمراحل الإكزيما الخطيرة، والتي بدورها تساعد بشكل كبير على نقل الفيروسات، ونحن اليوم نتخذ تدابير الحماية والوقاية؛ من أجل محاربة فيروس كورونا، لهذا ولكي نحافظ على صحتنا وصحة أيدينا، إليكِ بعض النصائح الضرورية من الدكتور روي مطران:



من منا لم يشترِ أنواعًا عديدة وكثيرة من المعقمات والمطهرات، وقام باستعمالها مرات متواصلة في النهار؟

- لهذا يبدأ روي حديثه بأن غسل اليدين بالماء والصابون هو أمر كافٍ للتخلّص من الجراثيم في حال التزمنا بمدة الغسل، التي يجب أن تكون لمدة 30 ثانية على الأقل.

أفضل كريم لتفتيح مفاصل اليدين من صنع يديك

- في حال اخترنا نوعًا من المطهر، فيجب أن يحتوي على نسبة تتراوح بين 60 و70% من الكحول، وليس أكثر؛ لأن وجوده بنسبة أكبر قد يعرضنا لآثار جانبية مع الوقت؛ مثل الحساسية الجلدية والجفاف والاحمرار والتشققات المؤلمة.

Advertisements



لهذا، الحل سهل وبسيط جدًا:

عناية باليدين



- في حال الالتزام بفترة الحجر في المنزل، فيمكننا الاعتماد فقط على الماء والصابون.

- استعمال المرطبات المغذية للبشرة التي تمنح البشرة درجة عالية من الترطيب.

- في حال وجود حساسية، يمكننا اللجوء إلى الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون؛ لأنه يخفف من الالتهابات، ويجب أن نستعمله فقط لمدة أسبوع، ويمكن وضعه مرتين في النهار فقط.

صابونة مضادة للفيروسات وتكافح جفاف اليدين... حضريها في الحجر



شاهدي الفيديو: