علاج تشقق الأظافر بالأعشاب.. ما علاقة الكورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - في زمن الكورونا، ومع فرط استخدام معقمات اليدين قد يصل بنا الأمر إلى المعاناة من تشقق الأظافر، لذا فنحن بحاجة مضاعفة لـ العناية بالأظافر عبر استخدام الأعشاب الطبيعية التي تساعد في معالجة تشقق الأظافر عبر العمل على محاربة البكتريا والجراثيم، كما تساعد تقوية الأظافر ونموّها بشكل أسرع وذلك بفضل احتوائها على فيتامينات وزيوت طبيعية مغذية.

إليكِ فيما يلي أبرز أسباب تشقق الأظافر إلى جانب المعقمات الغنية بالكلور والآلكول التي تعد سببًا مباشرًا لتشقق الأظافر، بالإضافة إلى بعض الخلطات الطبيعية التي تحتوي على أهم الأعشاب المعنية بعلاج هذه المشكلة.

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أسباب تشقق الأظافر

أسباب تشقق الأظافر

الجفاف وعدم ترطيب: يعتبر تشقق الأظافر دليلاً واضحاً على نقص السوائل التي تؤدي إلى جفاف الأظافر وسهولة تشققهان، لذا فإنّ عدم ترطيب اليدين والأظافر يومياً وبشكل منتظم يؤدي إلى المزيدة من الجفاف ما يفاقم مشكلة تشقق الأظافر.

الطباعة والكتابة بشكل كبير على لوحة المفاتيح لجهاز الحاسوب أو الأجهزة الذكيّة ذات الشاشات بخاصيّة اللمس.

استخدام طلاء ومزيل الأظافر بشكل مبالغ به: يقوم الطلاء بعزل الأظافر عن المحيط الخارجي ولذا يمنعها من التنفس كما أن طلاء الأظافر يحتوي على مواد كيماوية تؤدي إلى هشاشة الأظافر وضعفها، بينما يقوم مزيل الأظافر بتجفيف الأظافر مما يسهل تشقق الأظافر وتكسرها.

نقص الحديد أو فقر الدم: يساعد الحديد على تشكل الهيموغلوبين، والذي بدوره يضخ خلايا الدم الحمراء المحملة بالأكسجين النقي إلى الأظافر، ونقص الهيموغلوبين يؤدي توقف نمو الأظافر.

نقص البروتينات: يقود نقص إلى تكسر الأظافر وتشققها وذلك لأن مكونات الأظافر الرئيسة هي من الكيراتين (Keratin) وهو عبارة عن ألياف من البروتين.

قصور الغدة الدرقية: هشاشة الأظافر قد تدل على نقص في هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين - Thyroxin).

الفطريات في الأظافر: تساهم الفطريات التي تنشأ في الأظافر على إضعافها وهشاشتها وتشققها.



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أعشاب لعلاج تشقق الأظافر





خلطة زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي





المكونات:

نصف ملعقة من فيتامين E.

6 قطرات من زيت شجرة الشاي.



الطريقة التحضير:

قومي بمزج المكونات جيداً، ومن ثم ضعيها على كل إصبع من أصابعك مع تدليك خفيف لعدة دقائق ومن ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها قومي بإزالته بواسطة الماء الفاتر.

خلطة بذور الكتان وزيت الزيتون.

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خلطة بذور الكتان

خلطة بذور الكتان



المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

فنجان من زيت الزيتون.



الطريقة:

اخلطي المكونات واتركيها لمدة ساعة قبل استخدام الزيت لفرك الأظافر وتغذيتها.

بإمكانك أن تحفظي الزيت في البراد وأن تستخدميه بشكل يومي لمدة أسبوع.

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