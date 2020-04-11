شراب الكركم لتفتيح البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - يُعتير مشروب الكركم علاجًا فعالًا للبقع الداكنة في البشرة وحلًا مثاليًا للراغبات بتفتيح بشرتهنّ، إذ يمكن الاستفادة منه على مستويين إمّا عن طريق تناوله كمشروب إمّا عبر إدخاله بخلطات طبيعية واستخدامه كالمرهم على الوجه.

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فوائد الكركم للبشرة

الكركم لتفتيح البشرة



إزالة خلايات الجلد الميتة بما يساعد في تقشير البشرة لتبدو حيوية نضرة، وتزيد فاعليته عند خلطه مع الحليب أو الطحين واستخدامه كقناع على الوجه لمدّة عشرين دقيقة.

ينظّم إنتاج مادّة الزهم الزيتية مما يجعله مناسباً لذوي البشرة الدهنية والجافة على حد سواء.

منع نمو وبر الوجه.

إزالة التصبغات في الجلد.

تفتيح البشرة لاسيما في حال تم خلطه مع عصير الليمون أو الخيار.

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مشروب الكركم

الكركم لتفتيح البشرة



تناول مشروب الكركم على الريق له تأثير كبير على البشرة، إذ يلعب دورًا هامًا في تفتيح البشرة بطريقة طبيعية نظرًا لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة وكذلك المواد المضادة للإلتهاب، ما يساعد في إشراق البشرة وزيادة نعومتها، كما يقضي مشروب الكركم عند تناوله على حب الشباب والبثور السوداء بالوجه وذلك يرجع للخصائص المطهرة والمقاومة للفيروسات والبكتريا والجراثيم التي تؤدي لظهور هذه الحبوب.

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خلطة الكركم

الكركم لتفتيح البشرة



المكونات:

ملعقتان من الحليب

نصف ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الكركم

ملعقتان من طحين الحمص



الطريقة:

امزجي المكونات مع بعضها وحرّكيها جيداً حتى تتجانس.

طبقيها على وجهك لمدة 15 دقيقة فقط.

اشطفي وجهكِ بماء فاتر.

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