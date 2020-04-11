إطلالات ستريت ستايل بأسلوب فيكتوريا بيكهام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham معروفة باطلالاتها المميزة التي تنسقها وتعتمدها لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية التي تجمع بين الأسلوب الأنثوي الأنيق مع لمسات من العصرية، ولهذا فهي تعتبر واحدة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، كما أنها تصنف من أكثر النجمات أناقة، ولهذا فقد جمعنا بالصور اليوم اطلالات ستريت ستايل بأسلوب فيكتوريا بيكهام؛ لتستوحي منها بعض الأفكار وتتألقي في مختلف المناسبات الصباحية الربيعية القادمة بأسلوب أنيق ومبتكر. وإليك بعض الأمثلة.



لوك ربيعي شبابي في الجينز نسقته فيكتوريا بيكهام:

لوك ربيعي في الجينز نسقته فيكتوريا بيكهام



كثيراً ما تعتمد فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham اطلالات ستريت ستايل في الجينز، وهنا شاهدناها في لوك شبابي اختارت فيه الجينز الواسع بقصة البوي فرند وقد نسقت معه تيشرت قطنية باللون الأبيض وأكملت اللوك بحذاء كعب عال أحمر، وزينت الاطلالة بعقد ذهبي على شكل سلسلة ونظارات شمسية أوفر سايز.

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تنسيق أنيق باللون الأبيض تألقت به فيكتوريا بيكهام:

تنسيق ربيعي باللون الأبيض اعتمدته فيكتوريا بيكهام



الأبيض من أبرز الألوان لهذا الربيع، ولاسيما إن تم اعتماده بأسلوب صيحة المونوكروم كما فعلت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham التي تألقت باطلالة أنيقة وعصرية باللون الأبيض اختارت فيها قميصًا بقصة كلاسيكية مريحة، نسقت معه بنطلونًا بأرجل واسعة زينت خصره بحزام رفيع أحمر تَنَاسَبَ مع حقيبة الكلاتش الحمراء أيضاً، وقد أكملت اللوك بعقد ذهبي طويل ونظارات شمسية أوفر سايز.

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فيكتوريا بيكهام أنيقة في التنورة البليسيه:

تنسيق ربيعي أنيق في التنورة البليسيه اعتمدته فيكتوريا بيكهام



التنورة البليسيه من القطع الأكثر رواجاً هذا الموسم، وهي توحي بالأناقة والعصرية في آن واحد، وهنا اعتمدتها فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بأسلوب أنيق وعملي حيث اختارتها بطول متوسط بألوان جمعت بين البيج والكحلي والأبيض، ونسقت معه قميصًا أبيض وصندل كعب عال من الجلد الأسود وحقيبة كتف كبيرة، وطبعاً لم تستغنِ عن نظاراتها الشمسية المفضلة.

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فستان مورد تألقت به فيكتوريا بيكهام:

اعتمدت فيكتوريا بيكهام فستان ميدي معرق بالورود



ليس هنالك أجمل من الفساتين الموردة لاطلالات الربيع وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham هنا اختارته باللون البنفسجي الباستيل وبقصة ضيقة، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون البيج، وحقيبة يد مبتكرة باللون الأخضر الفاتح، وبدت غاية في الأناقة.



اطلالات ستريت ستايل بأسلوب فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham جمعت بين الأناقة والعصرية، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لأجمل الاطلالات والتنسيقات الربيعية.

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