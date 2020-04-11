جلابيات صيفية بأسلوب نور الشيخ مناسبة للحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - نور الشيخ من النجمات اللاتي لاحظنا مدى حبها للجلابيات الصيفية، وبنظرة سريعها على حسابها الرسمي على انستقرام، سوف تجدين الكثير من الموديلات الأنيقة التي تعتمدها بالكثير من إطلالتها، والتي تتسم أيضًا بالستايل المريح، والألوان المحايدة الهادئة، التي تعكس ملامحها الرقيقة، وقد اخترنا لكِ أبرز هذه الموديلات من الجلابيات الصيفية، لتلهمكِ الكثير من الأفكار لستايلكِ، لتعتمديها بفترة الحجر المنزلي، ولإطلالة مميزة بالمنزل.





الجلابيات الستان القصيرة بألوان جذابة

الجلابيات الستان القصيرة بألوان جذابة



أعجبنا هذا الموديل للجلباب القصير، مع درجة اللون البنفسجي الجذابة، والتي تبدو مميزة لكل الألوان البشرة، سواء كانت لصاحبات البشرة الخمرية، أو البيضاء كالفنانة نور الشيخ، كما يمكن أن تعتمدي على هذا الموديل بكل ثقة، لإطلالة مميزة بفترة الحجر المنزلي.

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الجلابيات مع رسومات الورود والكشكشة

الجلابيات مع رسومات الورود والكشكشة



أما هذا التصميم فهو أكثر أنوثة، اعتمديه ليوم مشمس ومشرق، مناسب للصبايا النحيفات، مع وجود الكشكشة على الجزء العلوي من الموديل، وسوف يمنحكِ هذا التصميم إحساس رائع بالبهجة، فالحجر المنزلي لا يعني ألا نتألق بالمنزل، بل يمكنكِ أيضًا إلتقاط الصور بهذا التصميم برسومات الورود، وتضعيها بحسابكِ على مواقع التواصل.

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الجلباب باللون الأسود منسدل الأكمام

الجلباب باللون الأسود منسدل الأكمام





هذا التصميم الذي اعتمدته نور الشيخ، عملي وأنيق بالوقت نفسه، فهو فضفاض يمكنكِ اعتماده بسهولة في البيت، وبه الكثير من التفاصيل المميزة، كالأوف شولدر، الذي يمنحكِ لمسة مثيرة وجريئة.

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الجلباب الأبيض مع الشراشيب

الجلباب الأبيض مع الشراشيب





لفتنا هذا التصميم من نور الشيخ، الذي اعتمدت فيه على الجلباب الفستان، مع تفاصيل الشراشيب، مريح وعملي، ومناسب جدًا لأجواء الصيف، اختاريه لفترة الصباح المشرقة، وأنت تتناولين وجبة الفطور مع عائلتكِ بالمنزل.

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