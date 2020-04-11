- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - اذا كنت ترغبين في اعتماد واحدة من أبرز صيحات الاكسسوارات الرائجة لعام 2020، لا بد مواكبة صيحة القرط الواحد التي عادت مرّة أخرى هذا العام بتصاميم أكثر جرأة وعصرية.
شاهدي أجمل موديلات القرط الواحد من عروض أزياء ربيع وصيف 2020.
تابعي المزيد: أبرز صيحات أقراط موضة ربيع 2020 من أسبوع باريس
الأقراط الطويلة
اقدمت العديد من الماركات القرط الواحد الطويل لإطلالة لافتة وغير تقليدية، مثل أقراط اللؤلؤ من جاسون وو Jason Wu، وأقراط الكريستال من JW Anderson.
الأقراط المعدنية
أيضاً برزت العديد من موديلات الأقراط المعدنية باللون الذهبي أو الفضي بتصاميم غير تقليدية، مثل أقراط اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta الذهبية، أقراط Prabal Gurung الفضية، وأقراط Tibi الفضية.
كما قدمت ماركة فالنتينو Valentino الأقراط الذهبية بتصاميم كبيرة وغير تقليدية لتعبر عن شخصية المرأة الجريئة والعصرية.
وقدمت ماركة Zimmermann القرط الواحد القصير باللون الذهبي لإطلالة بسيطة ومواكبة للموضة.
تابعي المزيد: موديلات أقراط الأنف
أقراط الـHoops
تستمر صيحة أقراط الـHoops في عام 2020، ولكن في هذا العام برز القرط الواحد بالحجم الكبير، والذي يبدو لافتاً للأنظار، وخاصةً الأقراط بالألوان النابضة بالحيوية.
قدمت ماركة مارني Marni أقراط الـHoops الكبيرة جداً بألوان متماثلة مع الأزياء مثل القرط الأخضر والقرط الأحمر.
كما قدمت ماركة ميسوني Missoni القرط الكبير الذي يجمع بين الأبيض والأسود مع الأحجار الملونة
تابعي المزيد: أبرز صيحات أقراط موضة ربيع 2020 من أسبوع باريس
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل صيحات الأقراط الرائجة لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.