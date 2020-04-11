طريقة لبس الشال الصيفي من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - هذا هو الوقت الأمثل لارتداء الشال الصيفي للصّبية المحجبة، وتنسيقه بطرق مختلفة مع قطع الأزياء الأخرى، تحديدًا أن مثل تلك الإكسسوارات كالشال الصيفي، يمنحكِ كل مرة إطلالة متجددة، ويمكن أن يفعل الكثير بستايلكِ في الأزياء، ولهذا اخترنا لكِ أكثر من طريقة للبس الشال الصيفي من وحي الفاشينيستا، شاهديها بنفسكِ.





الشال الصيفي مع القميص الأبيض والبنطلون الكلاسيكي

الشال الصيفي مع القميص الأبيض والبنطلون الكلاسيكي





بكل بساطة يمكنكِ اعتماد الشال الصيفي بألوان النود الناعمة، لكي يناسب غالبية القطع لديكِ، مع الستايل الكلاسيكي، كهذا اللوك من الفاشينيستا سلمى نور الدين، باعتماده ليضيف لمسة عملية لإطلالتها، وقد نسقت مع اللوك في النهاية شنطة كروس ميني، للمسة أنثوية ومبهجة، تناسب أجواء الصيف.

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الشال الصيفي مع رسومات الورود مناسب لأجواء الصيف

الشال الصيفي مع رسومات الورود مناسب لأجواء الصيف





ننصحكِ أيضًا بأن يكون بخزانتكِ مثل هذا الشال، مع رسومات الورود، لتنسقيه مع القطع البسيطة الملونة، مثلما اعتمدته الفاشينيستا نورهان حسن، مع الكارديغان الطويل، والجينز الفاتح بتصميم عالي الخصر، أضاف لستايلها لمسة شبابية وعصرية، كما أنه طريقة ارتدائه منسدلًا على الرقبة، قد يخفي عيوب منطقة البطن التي تعاني منها بعض الصبايا.

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السكارف الصيفي البولكا دوت

السكارف الصيفي البولكا دوت





من الممكن أن تعتمدي على السكارف الصيفي المنقط، مستوحى من أجواء الستينات، ولكنكِ ستنسقيه بطريقة أكثر عصرية، مع القطع الكاجوال لديك، كالذي اعتمدته منة السني مع الجينز، والجاكيت القصير المفنوخ.

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الشال الصيفي الملون مع الستايل المحايد

الشال الصيفي الملون مع الستايل المحايد





أعجبنا طريقة تنسيق الشال الصيفي من الفاشينيستا سلمى نور الدين، إذ ارتدته على الكتف، ونسقت معه ستايل محايد للبلوزة الطويلة، والبنطلون الأسود، ووضعت حزام الخصر فوق الشال، ليبرز رشاقتها أكثر، لإطلالة تجمع بين الأسلوب الكاجوال والكلاسيكي.

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