اتجاهات الموضة إلى ما بعد انقضاء وباء كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - موضة ملابس الرجل لموسمي الربيع والصيف أقلّ ما يُقال عنها: جريئة. موديلات تليق بالرجل العصري ذات الستايل الأوروبي أكثر من الشرقي. التصاميم بمعظمها واسعة وضخمة شبيهة بالهيبي ستايل. ملابس نشعر أنّها صُمّمت للرحلات والسفر والشاطىء. إن قضى العالم على وباء كورونا قبل الصيف، وهذا ما نتمناه، عزيزي الرجل أنت أمام خيارات واسعة من الترند... فلنتعرّف على أبرزها:

البنطلون على غرار التسعينات

بنطلون cargo

عادت سراويل الرجال الـ cargo من حقبة التسعينات. وقد ظهرت جليّاً وبشكل أكثر واضح في مجموعة Liam Hodges. سواء كانت مع أربطة لخصر أكثر إحكامًا أو تتدفق بشكل فضفاض مع جيوب كبيرة، فإنّ السراويل الـ cargo هي الخيار لهذا الصيف. كما شهدت موديلات فندي وستيلا مكارتني الضخامة نفسها، حيث جاءت بألوان ترابية، وفي مجموعة جوردان لوكا، حيث كانت تتصاعد مع الشقوق المرتفعة. أفضل السراويل ربما تلك التي ظهرت في باريس والمستوحاة من ملابس العمل في لانفين ولويس فويتون.

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الملابس الشفافة ترند

القمصان الشفافة ترند



السترات الشفافة والمعاطف الشفافة والقمصان الشفافة: كل شيء حول فصل الصيف المقبل. من المعاطف والقمصان والسترات الشبكية إلى بدلة الماندرين من جورجيو أرماني و دولتشي اند غابانا وفيرساتشي، إلى الملابس الرياضية الرقيقة، والقمصان الجاهزة لنجوم موسيقى الروك. كلّها تليق بالستريت ستايل. لفتنا في تصميمات هذا الصيف أيضاً السترات والقمصان المصنوعة من الأورجانزا في ديور، والقمصان المصنوعة من قماش التول متعدد الطبقات وسراويل لويس فويتون.

السترة تعود إلى الواجهة

السترة ترند

مواليد الثمانينات هم أكثر من سيفرح بهذا الترند. السترة التي كنا نراها في المسلسلات القديمة على صدور أبطالنا المفضلين تعود بقوة. لسنوات مضت، كان يتمّ تصنيف السترة بين الملابس الأكثر أناقة، رغم أنّها أخذت مجدها في الحقبات القديمة. سترة فوق قميص كافية لوحدها أن تعطي الرجل طلّة الكاجوال الرسمي ببساطة. بعد أن تم تشويهها كعنصر من الملابس خارج خزائن الرجال، تعود السترة في 2020 بقوّة، وستتحوّل أخيرًا إلى خزانة ملابس قابلة للحياة بالكامل. في برادا، تم عرض السترات مع القمصان- منتهية بأزرار، في حين أنّ السترات المحبوكة والسترات الشبكية في Dsquared2 و Dolce & Gabbana ، والسترات الحريرية في Saint Laurent أعطت الأسلوب بعض الثقل النوعي. ما لم تكن تعيش في مكان استوائي، فإنّنا ما زلنا ننصح بارتداء سترتك الجديدة. ربما كان الأمر متعلقًا بارتفاع درجة الحرارة في باريس حين عرضها، لكن السترات كانت على كل مدرج تقريبًا في العاصمة الفرنسية. كانت هناك أنماط من الساتان في Lanvin، وسترات بلا أكمام كبيرة الحجم في مجموعة Loewe وغيرها.