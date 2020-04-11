طلبت أمه أن يتزوجها وقدم لها مهرا "أغنيتين".. قصة زواج الأبنودي ونهال كمال

"أنا ياما قلت خلاص وقلت فات الوقت، اتارى عمرى يا ناس يبتدى دلوقت، وكأني أول مرة بتبسم، وكأن عمر القلب ما اتألم، بتعلم الدنيا من الأول من الأول"، كلمات أغنية "قبل النهاردة" التي تغنت بها الراحلة "وردة" من تأليف "الخال" الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، والتي أهداها لزوجته الإعلامية نهال كمال، حينما تقدم لخطبتها كمهر لها، بالإضافة لأغنية "طبعًا أحباب"، تعبيرا عن حبه لها ليكون زواجًا غير تقليديًا.

ويتزامن اليوم 11 إبريل، ذكرى ميلاد الخال، عبدالرحمن الأبنودي، الذي تغنى كبار مطربي الزمن الجميل بكلماته.

ويقدم "هُن"، قصة زواج الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وزوجته الإعلامية نهال كمال، خلال السطور التالية.

كشف "الأبنودي"، عن تفاصيل زواجه من الإعلامية، قائلا: "كانت إحدى صديقاتي وجاءت يوم لتتعرف على والدتي وأعجبت بها، ثم طلبت مني والدتي أن أتزوجها".

وأشار "الأبنودي" خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "آخر النهار"، أنه بمجرد مصارحة "نهال" بالأمر، دخلت في موجة من الصمت، وابتعدت عنه لمدة أسبوع.

"يوم زواجنا كانت ليلة ممطرة ومطينة، والمطر كان في الشوارع وأعاق الضيوف"، هكذا تابع الشاعر في سرد قصة زواجه، فيما تابعت الزوجة:"استشرت الأهل والأصدقاء في الزواج، وكلهم رفضوا وحذروني من هذا الزواج".

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وأكدت "نهال"، على حبها لشعر الخال، قائلة: "أنا كنت أعرف قدر زوجي وكنت أقرأ له دائمًا، وأعرف أنه ثروة مصرية".

وكشفت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، عن الإهداءات التي كانت تأخذها من زوجها الراحل قائلة إن "كل وصف كان يكتبه فيها كان يكون أفضل من الإهداء الذي يسبقه، مشيرة إلى أن الأبنودي كانت هداياه كلها غير تقليدية".

وأضافت الإعلامية، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، أن عبدالرحمن الأبنودي قدم لها مهرا غير تقليديا أيضًا وهو عبارة عن "أغنيتين" وهما "قبل النهاردة، وطبعا أحباب" للفنانة وردة".