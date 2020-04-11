أصالة لابنتها شام: متعمليش نفسك بريطانية (فيديو)

عادة ما تشارك الفنانة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي، جانبا من حياتهما الاجتماعية والأنشطة التي يمارسانها سويًا، عبر حساباتهما على "السوشيال ميديا".

وفي مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمطربة السورية أصالة، وهي تتحدث مع ابنتها شام، بواسطة أحد برامج الفيديو، حيث كانت تخبر "شام" والدتها عن دورة الدم بالوجه ‏وكيفية تنشيطها.

وخلال الفيديو سألت "شام" والدتها عن معنى أحد المصطلحات الطبية من الإنجليزية للعربية، لتسخر منها أصالة، مازحة بأنها لا تتصرف كمواطنة بريطانية، منتقدة من يتعلم بالجامعات الأجنبية وينسون اللغة العربية: "شامي ما بتحكي معي بالعربي طول الوقت وبعدين نحنا ‏سوريين".‏

وكانت الفنانة السورية أصالة أعلنت قبل أشهر قليلة، عن انفصالها من المخرج طارق العريان، بعد زواج دام لسنوات طويلة وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".