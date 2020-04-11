صور.. "ينعل أبو الكورونا".. هكذا يقضي شريف رمزي فترة الحظر

يقضي الفنان شريف رمزي، وقت الحظر في بيته مع أطفاله، وهو تطبيق احترازي تطبقه مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19"، ويشارك شريف رمزي مع جمهوره لحظاته الأسرية المميزة.

ونشر "رمزي"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له وهو يلهو مع أطفاله الذين لونوا وجهه بالألوان، وكان يلعب معهم في جو أسري دافئ.

وكتب شريف رمزي في تعليقه على الصور، "حتودينا علي فين يا حظر الله ينعل أبو الكرونا على اللي خدناه من الكرونا العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية"، حيث رسموا على وجهه بالألوان.

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وظهر مع شريف رمزي ابنه وبنته، وتفاعل معه الجمهور عبر الإعجاب، والتعليقات، والتي كان من بينها، "ربنا يباركلك فيها من كل سوء وشر ويخلهملك وخليك لهم يا رب"، و"ما شاء الله عسل"، و"هات الروج ده".

ويشارك "رمزي" جمهوره بفيديوهات وصور من نشاطاته خلال الحظر، وخاصة مع زوجته وأبنائه.