دفتر وكلمات رومانسية.. وسيلة ابنة للتواصل مع والدتها العجوز بسبب كورونا

دفتر ورقي كان الوسيلة التي لجأت إليها سيدة بريطانية خمسينية، لإيصال كلمات الحب والرومانسية لوالدتها العجوز، المحجوزة الآن في دار لرعاية المسنين في بريطانيا، كإجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.

وفي مقطع فيديو متداول عبر "تويتر"، وثق اللحظات العاطفية أثناء رؤية السيدة لوالدتها من وراء الحاجز الزجاجي، بينما أعطت الدفتر للممرضة التي ظلت تقرأ على مسامع العجوز ما كتبته الابنة، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وكانت أول ورقة مدون عليها "مرحبا أمي" وفي الورقة التالية: "نعتذر عن غيابنا عنك لفترة من الزمن".

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وتابعت الممرضة في قراءة المكتوب بالدفتر: "لم نردك أن تصابي بالمرض"، "نحن بخير لا تقلقي علينا.. نحن نفتقدك كثيرا"، ثم في ورقة أخرى "لا نطيق صبرا لنرتمي في حضنك"، وبعدها: "نحن نحبك كثيرا".

وكانت آخر ورقات الدفتر مرسوم عليها قلب، وبداخله كلمة "أمي".

ويذكر أن كبار السن هم أكثر فئة عرضة للوفاة في حال إصابتهم بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، كما أن الكثير منهم قد يكون مصابا بأمراض مزمنة أخرى.