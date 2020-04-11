ظل جثمانها عالقا بين قريتين.. من هي الطبيبة التي رفض أهالي الدقهلية دفنها؟

حالة من الفوضى شهدتها قرية "شبرا البهو"، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد رفض الأهالي دفن طبيبة متوفاة بمقابر القرية، خوفا من نقل العدوى لهم، الأمر الذي دفع قوات الأمن للتدخل لتمكين أسرة الطبيبة من دفنها.

والطبيبة وفقا لشهود عيان، تدعى "سونيا عبدالعظيم عارف" تبلغ من العمر ٦٤ عاما، وكانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة.

أصيبت "سونيا" بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 14 مارس الماضي.

أصيبت الطبيبة، بالعدوى من ابنتها العائدة من اسكتلندا التي سافرت يوم 25 فبراير، وعادت لمصر يوم 11 مارس الماضي.

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هي أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا وتم استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه في إصابتها .

ظل جثمان السيدة عالقا مابين قريتها "ميت العامل"، حيث مسقط رأسها، وقرية زوجها "شبرا البهو"، فيما رفض أهالي القريتين دفن جثمانها في مقابرهم، واستمرت المفاوضات أكثر من 3 ساعات.

توفيت "سونيا" بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

جميع أفراد أسرتها تم شفاؤهم جميعا وخروجهم إلا أنها نظرا لتاريخها المرضي السابق توفيت.