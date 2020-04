كورونا تدفع سيلين ديون لتغيير كلمات أغنية تيتانيك الشهيرة

على مدار سنوات طويلة، شكلت الأغنية الدعائية لفيلم "تيتانيك" "My Heart Will Go ‎On"، ذكريات رومانسية في أذهان الكثيرين من حول العالم، لكن الظروف الحالية التي يمر بها العالم، جعلت المطربة الكندية سيلين ديون، تغير كلمات الأغنية الشهيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، شاركت المطربة الكندية صورة من الكليب الأصلي للأغنية معلقة عليها: "أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين"، وذلك بدلًا من "أينما تكون، قريب أو بعيد، أعتقد أن القلب يستمر".

ويذكر أن أغنية "My Heart Will Go ‎On"، من الأغاني المميزة التي باعت 18 مليون نسخة من حول العالم، وهي كلمات المؤلف الأمريكي ويل جينينجز، وموسيقى جيمس هورنر.