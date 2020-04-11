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كورونا تدفع سيلين ديون لتغيير كلمات أغنية تيتانيك الشهيرة

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على مدار سنوات طويلة، شكلت الأغنية الدعائية لفيلم "تيتانيك" "My Heart Will Go ‎On"، ذكريات رومانسية في أذهان الكثيرين من حول العالم، لكن الظروف الحالية التي يمر بها العالم، جعلت المطربة الكندية سيلين ديون، تغير كلمات الأغنية الشهيرة للوقاية من فيروس المستجد (كوفيد 19).

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وعبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، شاركت المطربة الكندية صورة من الكليب الأصلي للأغنية معلقة عليها: "أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين"، وذلك بدلًا من "أينما تكون، قريب أو بعيد، أعتقد أن القلب يستمر".

ويذكر أن أغنية "My Heart Will Go ‎On"، من الأغاني المميزة التي باعت 18 مليون نسخة من حول العالم، وهي كلمات المؤلف الأمريكي ويل جينينجز، وموسيقى جيمس هورنر.

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