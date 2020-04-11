مأساة أسرة بريطانية.. شابة ذهبت لوداع والدتها ضحية كورونا فدفنت بجوارها

من بين القصص المؤلمة التي خلفها فيروس كورونا وفاة فتاة بريطانية خلال تشييع جنازة والدتها المتوفاة نتيجة إصابتها بـ "كوفيد 19".

وخلال تشييع جنازة "جولي مورفي"، سقطت ابنتها لورا ريتشاردز على الأرض فجأة، وركض المشيعون في محاولة لإسعاف الابنة صاحبة الـ32 عاما، إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها ليقوموا بدفنها بجوار والدتها، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت شقيقة "لورا": "الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير إثر هذا الحادث، كنا ندفن أمي وفجأة سقطت لورا وهي تقول إنها لا تستطيع التنفس".

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وأضافت "سادي"، "لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذها، فقد أصيبت بنوبة قلبية شديدة لا أستطيع أن أصدق أنني فقدت أختي في جنازة والدتي، الأمر يبدو بالنسبة لي وكأنه فيلم رعب".

وبلغ إجمالي عدد الوفيات فيروس كورونا في بريطانيا 7978 حالة وفاة، وهي خامس أعلى حصيلة للوفيات في العالم، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 65077 إصابة.