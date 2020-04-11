الامارات | إبطال مفعول قنبلة 10 أطنان في 15 دقيقة بألمانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية عثر عليها بمحاذاة نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية اليوم السبت. وأعلن مسؤولو المدينة اليوم أن خبراء المفرقعات استغرقوا ربع ساعة فقط لإبطال مفعول القنبلة، التي تزن 10 أطنان. Advertisements وأخليت المنطقة في نطاق دائرة نصف قطرها 750 متراً. واضطر 151 شخصاً لمغادرة منازلهم. كما أوقفت حركة السفن في نهر الراين خلال عملية إبطال مفعول القنبلة. وعثر أحد المارة على القنبلة مساء أمس الجمعة، وأبلغ السلطات. يشار إلى أن اكتشاف قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمر شائع نسبياً في المدن الألمانية التي شهدت قصفاً عنيفاً من قبل قوات الحلفاء خلال العام الأخير للحرب. وفي معظم الأحيان، يتم العثور على مثل هذه القنابل أثناء القيام بأعمال بناء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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