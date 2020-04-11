الظروف استثنائية وتتسارع الأحداث

مهنياً: تعود لترتفع المعنويات هذا الشهر بعد معاناة صعبة أحبطت آمالك مؤخرا. سيكافئك القدر بتطورات وما عليك سوى العمل والسعي من أجل تحقيق الأهداف والطموحات أنت على موعد مع الحظ جيد فلا تتشاءم ولا تتأفف، بل ثابر وكرر المحاولات. سوف تتميز عن الآخرين بدقة عملك وتفانيك في أداء الواجبات. ستكون محبوباً ومحترماً جداً فلا تقلق من ما يجول في عقول وقلوب الآخرين تجاهك. إنه شهر المرونة والمصالحة وتصحيح الأخطاء وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعّالة والتي انت بحاجة اليها لتلطيف الأجواء المتوترة التي كانت سائدة من قبل. كما ستسمح لك الظروف الفلكية اعتبارا من تاريخ 21 مع انتقال الشمس الى برج الثور الصديق لتنضم الى اورانوس بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك وبترتيب الشؤون المالية والمصرفية وتنظيمها فتتزوّد بمعنويّاتٍ أقوى وبقدراتٍ فكريّة ونفسية لتبنّي إحدى القضايا والدفاع عنها بشراسة قد تقوم بسفرٍ تجني من ورائه الأرباح أو بعض الأوقات السعيدة.

عاطفياً: حاذر من التصرف بانفعال كما من المجازفة فهذا الشهر ينذر ببعض الاخطاء ويشير الى دفع فاتورة عاطفية غالية اذا لم تصبر على بعض الاوضاع وتبتعد عن الاضواء ان وجو الزهرة في موقع غير مناسب من برجك من برج الجوزاء يجعلك تميل الى التحفظ وتتمسك بآرائك متحاشيًا الجدال والحوار الهادئ، وتبدو الأمور متشنّجة او ربّما فاترة بعض الشيء. قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لهذه الأجواء المشحونة القلق أو الاضطراب بشأن مسائل مهنية، اي قد لا يكون السبب الرئيسي عاطفيًا، لذلك لا داعي إلى تأزيم المواقف بين الطرفين. وبما أنّك صاحب التأثيرات السلبيّة، عليك شخصيًا أخذ المبادرة لتلطيف الجوّ وتقريب المسافة بين الطرفين.

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