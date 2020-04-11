الظروف استثنائية وتتسارع الأحداث

مهنياً: تكون الظروف استثنائية تتسارع الأحداث وتكون مطمئناً لتطوّر الظروف وستلعب دوراً في تحسين أمورك وقد يكون هذا الشهر من أفضل الأشهر وأكثرها حظاً بحيث تتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور. ان الكواكب مجتمعة في برج الحمل (الشمس وعطارد) تزودك بثقة بالنفس وتجعلك متالقا ومشرقا يبدأ دولاب الحظ بالدوران لمصلحتك لتكون نهاية شهر نشيطة وسريعة سيكون لديك الكثير من الواجبات ركّز طاقاتك واترك الماضي وراءك حان الوقت للانطلاق بصفحة جديدة وبالرغم من بعض التوتر الذي تشعر به سوف تتخطى العقبات وتنجح في تحديد أولوياتك. الا انه ابتداء من تاريخ 21 مع انتقال الشمس الى الثور لتنضم الى اورانوس بالاضافة الى وجود المريخ وزحل في الدلو المواجه لبرجك قد يكون بانتظارك مواقف عدائية وتشنجات وخلافات قد تنشأ دون أن تكون في الحسبان بالإضافة الى ظهور مشاكل قانونية معقدة أيضاً. كما قد تطالعك ظروفاً شخصية تأخذ كل وقتك وتستنفذ كل طاقتك ومجهودك، وبالتالي تسبب لك المزيد من القلق والتوتر.

عاطفياً: يشكّل الزهرة من برج الجوزاء الصديق طالعاً جيداً مع برجك ليعطي معنىً آخر لحياتك الحميمة، ويجعلك تحقّق نجاحاً في مجالٍ غالٍ على قلبك كما يتحدث كوكب الحب عن تقاربٍ مع الزوج والشريك لم تعرفه في السابق. ربّما تطلّ على مشروعٍ مشترك أو تحضّر لحفلة أو لمناسبة تفرحك جدّاً. كذلك تتاح لك فرصة اللقاء بمَن ينال إعجابك وتحلم بمصادفته. قد تعقد إتّفاقاً مع شخصٍ معروف ومقدّر من الآخرين، أو تستفيد من بعض العلاقات لإطلاق مشروع غالٍ على قلبك. تطلّ على الناس بفكرةٍ أو بإختراع يتحدّث عنه الجميع، إذا كنت عازباً فقد تجد نصفك الآخر في هذه الفترة.

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