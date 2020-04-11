مهنياً: قد تواجه بعض الامور المعقدة والمربكة سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، مع تواجد الكواكب مجتمعة في معاكسة برجك ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه كما قد تضطر للاستعانة بأحدهم من أجل إنجاز المهمة في الوقت المحدد. تكثر الضغوط وقد تندم لتصرف متسرع وتكون عواقبه صعبة لا تضعف بل ثابر حتى اللحظة الأخيرة.ان تواجد الكواكب في برج الحمل الشمس وعطارد سوف تشدّك النشاطات الاجتماعية والمهنية وستعود عليك ببعض المنفعة والطمأنينة.سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت تتوق لها ابتداء من تاريخ 21 مع دخول الشمس لتنضم الى اورانوس في برج الثور الصديق في موقع مناسب يدفع باعمالك الى تطوير اكيد قد تسلك دربا مهنية جديدة وتشعر بتجاوب الكثيرين معك الأمر الذي سيساعدك على تحقيق اكثر من انجاز إن شئت. يسهل عليك التعارف وتكون العلاقات بناءّة ومفيدة كما يجب أن تعلم أن العمل ضمن المجموعة أمر محبذ ونافع جداً فلا تعمل وحيداً.

عاطفياً: لا تبحث عن المشاكل هذا الشهر لان الظروف لن تدعمك فقد تمر حياتك الشخصية بتجربة ومعاناة قد تتلقى خبرا سيئا يتعلق بطلاق يعود السبب الى كوكب الزهرة في برج الجوزاء ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب. قد تتسرع بكلمة أو انفعال والذي قد يفهم خطأ فيسبب أزمة بالتأكيد أنت بغنى عنها. إذا كانت العلاقة متقلبة فهي ستعاني من التراجع الشديد. أما إذا كنت غير مرتبط فالأجواء لن تعد بانفراج كذلك قد تؤدي الى خصام او فك ارتباط .

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