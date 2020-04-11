مهنياً: ستكون نجم الشهر الى جانب القلائل من الأبراج الأخرى فهنيئاً لك.أنت قوي الإرادة وايجابي الذهنية، منفتح ومستعد للنقاش في سبيل تذليل كل العقبات. الطموح سيحلق عالياً وسيكون فخوراً بنفسه وبإنجازاته مع انتقال عطارد الى برجك لينضم الى الشمس يجعلك قوي الارادة ومحظوظ فلن يثنيك أحد عن عزمك ولن يقف خصم في دربك. تتحمل الصعاب حتى تجتازها بنجاح فيصفق الناس لك ويربتون على كتفك. فلا تختبىء ولا تكن متكتماً ولا متحفظاً. الوقت مناسب جداً لتُسمع الآخرين أفكارك وطروحاتك. فالشمس تدعم أفكارك الجديدة والتي تدهش الكثيرين بغرابتها وفعاليتها. إنه شهر جيد وواعد فتحرك ولا تبق ساكناً أو مكتوف اليدين. إختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة. معنوياتك مرتفعة وثقتك بالنفس عالية فما من امر يردعك ولا من سبب للتقاعس او التكاسل. فالنشاطات كثير وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة. وبالتالي قد تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر أو تتحضر لرحلة سفر. توفر لك الشمس أفضل الفرص لقلب المعطيات لصالحك ولتجديد وابتكار وسائل في سبيل تحسين الأوضاع مهما كان وضعك أو موقعك وحقل اختصاصك. قد تبدأ عملاً جديداً تنتقل الى مواقع أفضل. إنه شهر مناسب لتحسين الوضع المهني ولا عذر لديك للتذمر.

عاطفيا: تنعم ابتداء من تاريخ 3 ومع انتقال الزهرة الى برج الجوزاء فتكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة تجاه العلاقة. حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئاً وعبّر عن مشاعرك ومناسب للتعمّق في معرفة الحبيب وللتقرّب منه فلا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك. خذ المبادرة إذا كانت العلاقة متوترة.هذا شهر إيجابي ومناسب لحسم بعض المسائل وطي صفحات قديمة تثير الارباك في العلاقة. سوف تحدث تغييرات نافعة لأنك تتحلى بالجرأة والقدرة على استباق الاحداث وتقدير عواقبها ولتصحيح الأخطاء وللعودة عن خطأ. للعازب قد تظهر فرصة تعارف أو ارتباط جدي.

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