مهنياً: تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات. تتعرض لظلم أو محاولة احتيال في الأيام الأقل حظاً فكن متيقظاً وحذراً. وسر مع التيار ولا تعارض احداً خاصة وان احتمالات كثيرة قد تجلب الفوضى بسبب تأثيرات الكواكب المعاكسة خاصة في الاسابيع الاولى الشمس وعطارد من الحمل بالاضافة الى انتقال المريخ لينضم الى زحل في برج الدلو في مواجهة برج ما يعني ان السكون والترقّب سيدا الموقف وقد يدفعك هذا الأمر إلى الإنزواء والانطواء أو ربما الوقوع في حيرة من اللامبالاة والاخفاق. من جهة ثانية، إن الجو الفلكي الهادىء الخالي من الذبذبات السلبية يدفعني أيضاً الى القول إنه لن يحاربك أحد سوى ذاتك، فأنت قد تكون العدو الوحيد في الساحة. أعط نفسك فرصة لترتيب ذيول متراكمة أو لتسوية مشكلة معينة. تتأخر المعاملات وتكثر الالتباسات والفوضى. لا تتسرع بخطوة. قد تخسر فرصة مطروحة او تهدد عملك الحالي. اترك القرارات المهمة الى ما بعد 21 اي الى لحظة وصول الشمس الى برجك تسهل عندها الأمور وتتسارع الوتيرة وتكون النتائج سريعة. تنتهي فترة الركود وتسمع خبراً جيداً.

عاطفيًّا: بالرغم من انتقال كوكب الزهرة من برجك الا ان هذا الشهر يتحدث عن الرومانسية وعن لقاء محبب، كذلك تعبّر عن آرائك وتلاقي التقدير ومن الممكن ان تخطط لسفر مع الشريك. تقضي اوقاتا طيبة مع الشريك وتعيش عشقًا كبيرًا وحماسة لا توصف جاهد واسع للتفاهم مع الحبيب فالظروف إيجابية ولا يجوز إضاعة الوقت الثمين. إبحث عن التقارب فهو سهل جدًّا وقد تكون النتائج أفضل ممّا كنت تتوقّع. تظهر في أحلى حالاتك وتلفت الأنظار وتكون محط الاهتمام وهذا أمر رائع للعازب (والمرتبط). إنه شهر رومانسي بامتياز ويجب الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحًا لاسيما إذا كانت العلاقة متقلّبة وتحتاج الى المشورة والنصيحة.

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