13 نصيحة تساعدك على الشعور بالشبع للحفاظ على وزنك خلال "قعدة البيت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بعد قرار إغلاق صالات الألعاب الرياضية، بهدف المكوث في المنزل، ضمن إجراءات وقائية أخرى، ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، يعاني كثيرون من زيادة الوزن، نظرا لوجودهم طوال الوقت في المنزل.

لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك على الحفاظ على الوزن، وفقا لما ذكر موقع"eatthis".

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- الحرص على إجراء التمارين الرياضية في المنزل، للمساعدة على الحفاظ على الوزن.

- الاهتمام بشرب المياه، من الأمور التي يجب مراعاتها لإنقاص الوزن.

- الحرص على تناول الخضروات والفواكه والبروتينات بكمية كافية، فهي تزيد من الشعور بالشبع وبالتالي عدم الرغبة في تناول الطعام.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكريات والدهون، لأنها تعمل على زيادة الوزن.

- يجب عليك تناول وجبات خفيفة على العشاء مثل الزبادي، ثمرة فاكهة، بيض.

- تعتبر المكسرات من أكثر الأطعمة التي تزيد من الإحساس بالشبع، وبالتالي تحافظ على الوزن.

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- يمكن أن تساعد تمارين النفس العميق إلى إنقاص الوزن، وتحفز الجهاز العصبي ما يؤدي إلى الاسترخاء ويقلل من الإجهاد، وهذا سيقلل أيضا من هرمون الكورتيزون المرتبط بدهون البطن، والرغبة في تناول الطعام.

- الحرص على أخذ الوقت الكافي في تناول الطعام، حتى يتيح للجسم فرصة للإحساس بالشبع والامتلاء.

- تجنب تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، لأن هذه العادة تزيد كمية السعرات الحرارية في الجسم، وبالتالي تسب زيادة الوزن.

- للحفاظ على وزنك أثناء الجلوس لفترة طويلة في المنزل، عليك إبقاء عقلك مشغولا ببعض الأمور مثل ألعاب الفيديو، حيث توفر هذه الطريقة كثير من السعرات الحرارية، وبالتالي تقل الرغبة في تناول الطعام.

- تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، لأنها من الأسباب الأساسية التي تسبب السمنة، وتسبب عسر الهضم وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

- عليك تناول الأسماك نظرا لاحتوائه على أوميجا 3، التي تساهم في بناء العضلات، والشعور بالشبع.

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، لأنها غنية بالدهون التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

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