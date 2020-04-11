حظك هذا الأسبوع.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفيَا: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.
مهنيًا: في بداية هذا الأسبوع، تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك تمكنك من بلوغ وتحقيق أهدافك.
ماليا: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريبًا وتستطيع سداد الأقساط والديون المتراكمة منذ فترة.
برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفيًا: عليك استغلال لقائك مع شريك حياتك لحسم أمورك العاطفية والتحدث فى وضع علاقتكم.
مهنيًا: عليك اتخاذ قرارات هامة خاصة بعملك، لذلك تصرف بحكمة وعقلانية حتى لا ترتكب أخطاء تؤثر عليك سلبيًا.
ماليَا: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالتوتر والإنزعاج بسبب وضعك المالي.
برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفيًا: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
مهنيًا: على مدار هذا الأسبوع، تواجه تقلبات كثيرة في عملك، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.
ماليًا: تجد نفسك في وضع آمن أكثر من الفترة السابقة ولكن عليك التخطيط للمشاريع التي تريد تنفيذها.
برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفيًا: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بمزيد من الحب مع شريك حياتك، وتتحسن العلاقة قريبًا.
مهنيًا: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارتك لعملك.
ماليًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.
برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفيًا: تسيطر عليك في هذه الفترة رغبة في الإنعزال عن شريك حياتك،لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
مهنيًا: أنت في أفضل حالاتك هذا الأسبوع، لديك فرصة للتقدم والإبتكار في مجال عملك.
ماليًا: تسيطر عليك رغبة فى السفر إلى بلد أخرى، للحصول على الأموال ولتحسين وضعك المادي .
برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفيًا: تشعر بالرغبة في قضاء وقتًا ممتعا مع شريك حياتك.
مهنيًا: تحصل على مكافأة مالية كبيرة، وترقية فى عملك خلال هذه الفترة .
ماليًا: لديك طاقة كبيرة، حاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفيًا: الحظ حليفك، تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك، احذر من الحسد.
مهنيًا: تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل .
ماليًا : ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دلك المادي، ويستغرق هذا المشروع اهتمامك على مدار هذا الأسبوع.
برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفيًا: تحتاج إلى التفكير واتخاذ قرارات سريعة بشأن علاقتك بشريك حياتك، لذلك فكر جيدا ولا تتسرع.
مهنيًا: الحظ حليفك سوف تحصل على فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.
ماليًا: تفكر في استثمار أموالك في بعض المشاريع الجديدة مع أحد أصدقائك، لذلك فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارت .
برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفيًا: الحظ ليس حليفك، قد تواجهك بعض المشاكل العاطفية مع شريك حياتك، حاول التحلي بالصبر والحكمة.
مهنيًا: ترغب في الحصول على دورة تدريبية أو ورشة عمل لزيادة مهاراتك في العمل.
ماليًا: تفكر في طلب المساعدة من صديق مقرب، لا تتردد في طلب المساعدة المالية منه.
برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفيًا: تشعر بالحماس والسعادة والحيوية، لذلك يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.
مهنيًا: هذا الأسبوع مناسب لإجراء مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل، لذا عليك التفكير جيدًا ووضع خطط بشأن مستقبلك.
ماليًا: تعاني من تعثرات مادية، لذلك عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.
برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفيًا: تجنب العناد مع شريك حياتك وكن مرنا في تعاملك حتى لا تخسره.
مهنيًا: من الأفضل العمل في مجموعات مع زملائك، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة.
ماليًا: تشعر بالتوتر على الصعيد المالي، ولكن لديك العديد من الأفكار التى تساعدك على تخطي الأزمة.
برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفيًا: على مدار هذا الأسبوع، لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك لذلك انتهزها واستمتع بها.
مهنيًا: كن عقلانيا ولا تنجرف وراء مشاعرك.
ماليًا: عليك الحذر من إنفاق أموالك على أشياء تقليدية لا نفع منها.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.