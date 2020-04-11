حظك هذا الأسبوع.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفيَا: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.

مهنيًا: في بداية هذا الأسبوع، تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك تمكنك من بلوغ وتحقيق أهدافك.

ماليا: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريبًا وتستطيع سداد الأقساط والديون المتراكمة منذ فترة.

برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفيًا: عليك استغلال لقائك مع شريك حياتك لحسم أمورك العاطفية والتحدث فى وضع علاقتكم.

مهنيًا: عليك اتخاذ قرارات هامة خاصة بعملك، لذلك تصرف بحكمة وعقلانية حتى لا ترتكب أخطاء تؤثر عليك سلبيًا.

ماليَا: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالتوتر والإنزعاج بسبب وضعك المالي.

برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفيًا: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.

مهنيًا: على مدار هذا الأسبوع، تواجه تقلبات كثيرة في عملك، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

ماليًا: تجد نفسك في وضع آمن أكثر من الفترة السابقة ولكن عليك التخطيط للمشاريع التي تريد تنفيذها.

برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفيًا: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بمزيد من الحب مع شريك حياتك، وتتحسن العلاقة قريبًا.

مهنيًا: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارتك لعملك.

ماليًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفيًا: تسيطر عليك في هذه الفترة رغبة في الإنعزال عن شريك حياتك،لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مهنيًا: أنت في أفضل حالاتك هذا الأسبوع، لديك فرصة للتقدم والإبتكار في مجال عملك.

ماليًا: تسيطر عليك رغبة فى السفر إلى بلد أخرى، للحصول على الأموال ولتحسين وضعك المادي .

برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفيًا: تشعر بالرغبة في قضاء وقتًا ممتعا مع شريك حياتك.

مهنيًا: تحصل على مكافأة مالية كبيرة، وترقية فى عملك خلال هذه الفترة .

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ماليًا: لديك طاقة كبيرة، حاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفيًا: الحظ حليفك، تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك، احذر من الحسد.

مهنيًا: تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل .

ماليًا : ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دلك المادي، ويستغرق هذا المشروع اهتمامك على مدار هذا الأسبوع.

برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفيًا: تحتاج إلى التفكير واتخاذ قرارات سريعة بشأن علاقتك بشريك حياتك، لذلك فكر جيدا ولا تتسرع.

مهنيًا: الحظ حليفك سوف تحصل على فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

ماليًا: تفكر في استثمار أموالك في بعض المشاريع الجديدة مع أحد أصدقائك، لذلك فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارت .

برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفيًا: الحظ ليس حليفك، قد تواجهك بعض المشاكل العاطفية مع شريك حياتك، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

مهنيًا: ترغب في الحصول على دورة تدريبية أو ورشة عمل لزيادة مهاراتك في العمل.

ماليًا: تفكر في طلب المساعدة من صديق مقرب، لا تتردد في طلب المساعدة المالية منه.

برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفيًا: تشعر بالحماس والسعادة والحيوية، لذلك يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.

مهنيًا: هذا الأسبوع مناسب لإجراء مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل، لذا عليك التفكير جيدًا ووضع خطط بشأن مستقبلك.

ماليًا: تعاني من تعثرات مادية، لذلك عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفيًا: تجنب العناد مع شريك حياتك وكن مرنا في تعاملك حتى لا تخسره.

مهنيًا: من الأفضل العمل في مجموعات مع زملائك، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة.

ماليًا: تشعر بالتوتر على الصعيد المالي، ولكن لديك العديد من الأفكار التى تساعدك على تخطي الأزمة.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفيًا: على مدار هذا الأسبوع، لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك لذلك انتهزها واستمتع بها.

مهنيًا: كن عقلانيا ولا تنجرف وراء مشاعرك.

ماليًا: عليك الحذر من إنفاق أموالك على أشياء تقليدية لا نفع منها.