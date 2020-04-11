"يحقق نتائج في 4 أيام".. كل ما تريد معرفته عن دواء "أفيجان" لعلاج "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تستعد مصر في الوقت الحالي لتجربة دواء أفيجان الياباني سريريًا ومعمليًا، بعدما حصلت على عينات من اليابان، حيث ثبتت فعاليته على بعض المرضى هناك، بحسب ما أكده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc، أن مصر سوف تعد تجارب سريرة ومعملية لدراسة أثر الدواء الجديد، كما تتواصل مع الصينيين بالقاهرة المصنعين للمادة الفعالة على أمل بدء تصنيعه كذلك.

بدأت اليابان قبل فترة، في مضاعفة مخزون عقار أفيجان المستخدم ضد فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد 19"، حتى يمكن استخدامه لعلاج 700 ألف شخص من المصابين.

ما هو الدواء الياباني؟

-هو دواء Avigan ، والمعروف أيضًا باسم Favipiravir، ويتم تصنيعه من قبل شركة تابعة لـ Fujifilm، والتي تمول مشاريع الرعاية الصحية إلى جانب صناعة الكاميرات التي اشتهرت بها.

- تم اعتماد الدواء كعلاج "antivirus" ضد الفيروسات في اليابان منذ 2014، وبدأ اختباره مؤخرًا كعلاج للفيروس المستجد "كوفيد 19"، كما أوضحت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

-الدواء الياباني يستخدم لعلاج الفيروسات منذ فترة، حيث يؤثر على عملية انقسام الفيروسات، بحسب ما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير البحث العلمي.

تجربة الدواء

بحسب ورقة بحثية لـ"تشينغشيان كاي"، من المركز الوطني للبحوث السريرية للأمراض المعدية في مستشفى "Third People" في شنتشن، بالصين، أوضح أن الأدوية المضادة للفيروسات قادرة على مكافحة فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد 19"، بحسب ما أكد موقع "medical news today".

وفي فبراير الماضي، تمت تجربة العقار "أفيجان" على عينة مكونة من 35 شخصًا مصابين بفيروس "كورونا"، حيث تناولوا 1600 ملم جرام مرتين بجانب الإنترفيرون المستنشق، في اليوم الثاني وما بعده تم تخفيض الجرعة إلى 600 مجم مرتين يوميًا، واستمروا في تناول الإنترفيرون المستنشق.

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وأظهرت النتائج أن هذه المجموعة تمكنت من التخلص من الفيروس في حوالي 4 أيام، كما لاحظ الباحثون تحسنًا في الصدر بنسبة 91.43٪.

آراء الخبراء

قال تشانغ شين مين المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية إن العقار "أفيجان" الذي طورته شركة تابعة لشركة فوجي فيلم حقق نتائج مشجعة في التجارب السريرية في ووهان وشنتشن شملت 340 مريضًا.

أما وزارة الصحة الياباناية، فأكدت أن الدواء فعال لبعض المرضى من أصحاب الأعراض الخفيفة، في حين لم يكن فعالا مع الأشخاص الذين يعانون أعراضًا حادة.

وأضافات الوزارة لصحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية، "لقد أعطينا الدواء لـ70 إلى 80 شخصًا ، ولكن لم يعمل بشكل جيد عندما تضاعف الفيروس بالفعل"، كما أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما قررت الولايات المتحدة الأمريكية بدء استخدام الدواء وتجربته سريريًا، وأكد الدكتور كيث فلاهيرتي الذي يقود التجارب السريرية على الدواء بمستشفى ماساتشوستس العام، "إن هذا الدواء سلم الأولويات".

وعلى عكس الآراء المتعارف عليها، قررت كوريا الجنوبية عدم استيراد الدواء الياباني "أفيجان" بعدما أكد خبراء الأمراض المعدية بالبلاد، عدم وجود بيانات سريرية كافية لإثبات فعالية الدواء إلى جانب الخوف من الآثار الجانبية المحتملة، وفقًا لما أكدته صحيفة "scmp" المختصة بأخبار كوريا الجنوبية.

وقال أوه ميونج دون، خبير الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية: "لم يظهر أفيجان فعاليته خلال دراسات الاختبار كما لا توجد بيانات عن التجارب السريرية التي أجريت على المرضى".

وأضاف "دون"، "الدواء أظهر آثارًا جانبية خطيرة، مثل وفيات الأجنة بالحيوانات".

وسمحت كوريا الجنوبية باستخدام عقار أخر وهو "Remdesivir"، من تطوير شركة "Gilead Sciences" الأمريكية.