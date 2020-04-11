قدم أحد مشايخ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وهو الشيخ محمد أبو بكر، عددا من الأدعية و"الوصفات السحرية" من الإسلام، بحسب تعبيره، للفتيات الباحثات عن الزواج الصالح.
وجاءت وصفات الشيخ الأزهري، ردا على سؤال ورد له عبر اتصال هاتفي، خلال مشاركته في برنامج "اسأل مع دعاء"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، والذي تقدمه الإعلامية دعاء فاروق.
وقال "أبو بكر" إنها وصفة لجلب الزوج وهي ومدتها 7 جمع، "تمشي على 7 جمع، تقرأ سورة ياسين، وتصلي على النبي العدنان 100 مرة، تقرأ سورة مريم، وتستغفر 100 مرة، وهي وصفة وصفها لنا مشايخنا جربها الكثيرون فأتت بخير".
وفسر شيخ الأزهر، تلك الوصفة قائلا، "في ليلة الجمعة، بداية تستغفر 100 مرة، ثم تقرأ سورة ياسين مرة، ثم تصلي على النبي 100 مرة، ثم تقرأ سورة مريم، ثم تدعو الله بالزوج الصالح الذي يختاره الله لها، ويقدره الله لها، وتسأل الله أن يرضيها باختياره لها".
كانت هذه تفاصيل خبر تستمر 7 جمع.. شيخ أزهري يقدم "وصفة سحرية" لـ "جلب" الزوج الصالح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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