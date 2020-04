صور.. قتلها "قلب" السوشيال.. من هي نيروبي بطلة مسلسل la casa de papel

عبرت معظم صفحات "فيسبوك"، لجماهير وعشاق المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، عن الحزن جراء وفاة نجمتهم الشهيرة "ألبا فلوريس"، والتي تؤدي في المسلسل دور "نيروبي"، وكانت على مدار 3 أجزاء جزءا أساسيا من الفريق الذي كون عصابة، وسرق بيت العملة في إسبانيا، وتدور أحداثه حاليا حول سرقة بنك إسبانيا.

وخلال أحداث الجزء الجديد نجح المسؤول عن أمن بنك إسبانيا، في الفرار من قبضة العصابة، واتخذ "نيروبي" كرهينة وقتلها، ليصبح واحدا من أكثر الشخصيات كرها لدى جمهور المسلسل بعد قتله نيروبي.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن نيروبي، بحسب موقع "IMDb".

- اسمها الحقيقي هو ألبا جونزاليز فيلا ولكنها تعرف بـ ألبا فلوريس.

- ولدت في مدريد، بإسبانيا.

- ولدت في 27 أكتوبر 1986، أي تبلغ من العمر 33 سنة.

- شهرتها عالميا جاءت من مشاركتها بدور نيروبي في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel.

- ولدت "ألبا" لعائلة فنية فهي الأبنة الوحيدة للموسيقي انطونيو فلوريس وآنا فيلا وهي منتجة مسرحية.

- بدأت في دراسة الدراما والموسيقى في سن 13 عامًا.

- بدأت التمثيل السينمائي عام 2000 بفيلم El Calentito.

- بدأت الغناء في عام 2009، حيث أدت أغنية والدها I cannot fall in love with you في فيلم Al final del camino.

- استمرت الممثلة الشابة في لعب أدوار مهمة في اثنين من أكثر المسلسلات التلفزيونية المحبوبة في إسبانيا، El tiempo entre costuras وCuentame como paso.

- بدأت عام 2017 في تأدية دور نيروبي، وهو دور قيادي أساسي في la casa de papel.

- ودعها الجمهور مؤخرا بوفاتها قتلا في الجزء الرابع من المسلسل.