فيديو.. كيف تحدثت فايا يونان عن زيارتها لجدتها في ظل الحظر وكورونا

من داخل منزلها في السويد، برفقة والدتها، حلت المطربة السورية "فايا يونان"، ضيفة على برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر برنامج "skybe".

خلال اللقاء مرت والدة فايا من صالة المنزل بشكل عفوي، فوجهت "الشاذلي"، سؤالًا للمطربة السورية حول الشخص الذي مر خلفها، لتجيبها بكونها والدتها.

وتحدثت "فايا"، عن زيارتها لجدتها عن بعد، للاطمئنان عليها خوفًا من فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، وارتفع عدد ضحاياه ومصابيه.

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ووضحت المطربة، أن الأمر كان صعبًا بالتأكيد لأن جدتها تحب أولادها وأحفادها، وتريدهم حولها طوال الوقت، "زرت ستي وأنا تحت وهى واقفة بالبلكونة وما كانت مصدقة إني راح أمشي خلاص وما راح أطلع، افتكرتني بصور فيديو بس، هيك كانت زيارتي لستّي بزمن الكورونا، وبالصدفة شافتنا بنت جارتها وصارت تشجع أمها الطيوبة عالزيارات عن بعد طبعاً حتى بهالظروف، جدّاتنا مستحيل يخلّونا نروح بلا ما ناكل شي".

https://www.instagram.com/tv/B-yETpkhsSx/?igshid=12ng0nyp9ulbw

وأشارت المطربة، "أكيد خايفة عليها لأن لو عندي فيروس لا سمح الله وبكون ما بعرف راح انقله ليها وأسبب خطر على حياتها، لذلك سلاحنا الوحيد هو الوعى حتى تنتهي الأزمة".