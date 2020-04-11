تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: يتميز هذا الاسبوع بوجود الشمس في برج الحمل الى جانب عطارد في بيت العائلة والاحتفالات الشخصية بالاضافة الى وجود الزهرة في الجوزاء الهوائي الصديق يقدم لك طاقات عاطفية فكرية وجسدية طاقة تدفعك الى الامام الحظوظ والاجواء ولا اروع البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في القوس الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل فتكون نوعية الوقت مهمة جدا تعطيك طاقة مهمة نشيطة تحرك اعمالك وحياتك اليومية في متابعة دروسك وحتى ربة البيت سوف تشعر بالحماسة والنشاط والديناميكية تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل بين الاثنين والاربعاء فتعيش فترة ترقب وتأخير تستمر ثلاثة ايام فترة غير مناسبة لحسم الامور فترة بطيئة لا تعطيك حقك فترة تعيدك الى الوراء تعب نفسي وصحي انشغالات شخصية واجبات ثقيلة مهنيا وصحيا فتشعر بالقلق والاضطراب حاول التكيف مع الظروف ولا تفرض رأيك يدخل القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة فتعيش اقوى فترة فلكية مع انتقال القمر الى برجك لينضم الى زحل والمريخ فتتغير الظروف كليا لمصلحتك مئة بالمئة ويتحول الجو الى احتفال فتكون بداية مرحلة مهمة تعطيك الضوء الاخضر لحلحلة الامور العالقة اسبوع جيد لكن كن حذراً من كوكب المريخ المتنقل في برجك والذي يسبب الحوادث والالتهابات وارتفاع في حرارة الجسد او العمليات الجراحية وغيرها.

عاطفياً: يحميك كوكب الحب المتنقل في برج الجوزاء الهوائي الصديق ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية ويغيير قدرك يحمل اليك هذا الاسبوع مناسبات سعيدة وتطورات ايجابية ويحمل معه فرص المصالحة والتسوية والانسجام للعازب وجود كوكب الحب في موقع مناسب يجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس.

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