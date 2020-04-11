تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مثمرة

مهنياً:اسبوع مثمر وجيد نشاطات مهمة جداً ومتنوعة ترتفع حظوظك في بدايته مع وجود الشمس وعطارد في نفس النقطة في الحمل في البيت الثاني بيت المال بالنسبة الى برجك ما يجعلك تتحمس بالاستثمار في مشاريع جديدة كما تنشط العلاقات العامة والخاصة ما يسمح لك بتسديد هدف مهم لكن بالرغم من كل هذه الحظوظ ادعوك الى التحرك الذكي والمدروس يومي السبت الاحد مع انتقال القمر الى القوس المواجه لبرجك الموجود في اعلى نقطة بالنسبة لك في بيت العمل ما يجعلك امام ظروف متقلبة متعبة تستنفد طاقتك ان نوعية الوقت معاكسة تضعك في موقف محرج دقيق وخاسرلا تعاند فالظروف حساسة وضاغطة كذلك تجنب المبالغة كن هادئا وناضجا وواعيا حتى لا تتعب نفسيتك الجو ثقيل تتبدل الاحوال الفلكية وترتفع المعنويات وتتحسن الاحوال بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتكون تاثيراته ايجابية وداعمة لطيفة ومتضامنة معك ما يجعلك تتمتع بطاقة كبيرة انها فترة مهمة كي تركز على الاعمال الصعبة افكارك مهمة الجو يتفاعل معك بطريقة ممتازة فتبدو لك الحياة سهلة ومرحة تسهل معظم تحركاتك وقد يفاجئك الحظ بخبر سار او انفراج او تطور غير منتظر.تتبدل الاحداث الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو فتدخل في مرحلة مراوحة المكان هدوء تأخير التباسات نوعية وقت ضعيفة حاول ان تستريح واكتفي بالامور الروتينية ولا تطلب المستحيل.

عاطفياً: قد لا تسير الأمور كما تشاء على الصعيد العاطفي فتعيش جدلاً وخلافاً محتملاً وخيبة امل ، مع وجود كوكب الزهرة في الجوزاء الذي يشير إلى أنك والشريك تعيشان فترة من القلق والحيرة وقد تظهر متاعب عائلية او صحية او اعطال منزلية تمالك اعصابك ولا تحاول اثارة المواضيع الحساسة.للعازب يجب ان تكون حريصًا على سلامة علاقتك، وان تحميها من الفشل أو الانهيار وتعاطَ مع الحبيب بهدوء ومحبة. بالرغم من كل شي اتمنى للجميع اسبوع موفق.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة

تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مؤثرة