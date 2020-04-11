تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أمور جيدة

مهنياً: اسبوع جيد يخدم مصالحك مع وجود الشمس وعطارد في برج الحمل الناري الصديق ما يجعلك تفرح باتصالات وحظوظ كبيرة يومي السبت والاحد مع وصول القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل فتعرف فترة نارية مزدهرة تصب في مصلحتكك لتعيش مرحلة مزدهرة على الصعيد المهني والاجتماعي كما تحمل لك الافراح والانفتاح على ميادين جديدة ، كذلك سوف تكون امام منعطف اساسي في مهنتك وطموحاتك وقد تنعم بمحطة رائعة من ناحية الحظوظ ويشجعك القمر على مواجهة المنافسين فتنطلق بسرعة وحماسة ورغبة في العمل كي تسبق الاخرين فانت في سباق مع الزمن تنجح فيه وتقرر ماذا تريد وتكون لامعا في الحوار والمفاوضات والامتحانات انها مرحلة تواصل دائم استفد من الفرصة للتعبير عن رأيك وللحصول على موقع معين.يتابع الحظ الى جانبك فتكون انطلاقة جديدة واهتمامات مالية ومكاسب مع وصول القمر الى الجدي بين الاثنين والاربعاء الى بيت المال بيت الثروة المعنوية الداخلية والربح تقوى حركة الامتحانات وتحصل على نتائج جيدة انها فترة انفراجات وتقدم كذلك سوف تنهي الاسبوع مع انتقال القمر الى الدلو فيعطيك الضؤ الاخضر للتقدم تساوم تدافع عن حقك اهتمامات عائلية وصحية فرح وتسلية تعاطف ايام مثمرة بالتحرك السريع وقدرة على توضيح الافكار وتوصيل الرسالة انه اسبوع ممتاز يصب في مصلحة الوضع المالي الصحي والمهني كل التطورات ستكون ناجحة.

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة كوكب الحب في مواجهة برجك من برج الجوزاء مزعج يسبب لك سؤ تفاهم ومزاج متقلب فتشعر بفتور الاجواء العائلية والعاطفية فلا تتسرع في إلقاء اللوم على من حولك عندما تتدهور الأمور كي لا تتسع الهوة بينكما. للعازب إياك التهور في إطلاق الاحكام، إذ يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً.

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