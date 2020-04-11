تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أجواء ضاغطة

مهنيا:الجو العام ضاغط ومعاكس مع وجود الكواكب مجتمعة في الحمل الشمس وعطارد بالاضافة الى القمريومي السبت والاحد في القوس في مواجهة برجك ليشكل مربعا فلكيا مع برج خصمك الحمل فتكون انطلاقة اسبوع جامدة فترة ركود ملل وحزن واحباط التباسات تتأخر المعاملات والاوراق فلا تضع نفسك في ظروف صعبة انتبه من تاخير واعطال في البيت والسيارة تعب له علاقة باحد الاولاد والاهل حاول ان تتمالك اعصابك واحم مصالحك ومعنوياتك من التراجع لكن سوف تتحرر بسهولة من المشاكل مع انتقال القمر الى برجك بين الاثنين والاربعاء فتنقلب الامور لصالحك مع المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحمل فتحقق احلامك وقراراتك فتكون انت الاقوى حظا وتعيش اجمل ايام الاسبوع واكثرها حظا اخبار ايجابية جدا جدا داعمة بالتفاؤل انفراجاتتامة وتوقيت مناسب للتحرك وتشجع على التعارف والمصالحات اجواء رائعة اطلب وتمنى فالحظوظ دسمة فلا تضيع الوقت الثمين الحظ الى جانبك يحمل لك فرصا جيدة وتحسم قضية هامة تتعلق بتعديل بعض الفواتير والاقساط وعقود مصرفية. ينتقل القمر الى الدلو يومي الخميس والجمعة اي في بيت المال فتتقدم ماليا ومعنويا ونفسيا فتكون نوعية الوقت ولا اجمل بحيث تحمل اليك الطاقة الفلكية اخبارا جيدة نقلة نوعية حظوظا وارتياحا ونجاحا كما تعزز مختلف انواع التقارب في العلاقات الاجتماعية والشخصية.

عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية مع وجود الزهرة في موقع مناسب في برج الجوزاء فتكون بداية مرحلة جديدة على الصعيد العاطفي والعائلي تتبلور معظم الافكار وتجد حلولاً للنزاعات وتتحسّن اللقاءات الزوجية ويحل السلام والتفاهم والانسجام للعازب ترافقك تأثيرات ملونة باجمل الالوان دافئة ومستقرة تتعزز العواطف ما يجعلك تظهر حنانا واضحا واهتماما كبيرا وصادقا بالحبيب .

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