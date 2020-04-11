تنتظر مولود برج "الميزان " من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مؤثرة ومهمة

مهنياً: اسبوع فعال يكرمك يعطيك يساعدك في اعمالك حتى توضح افكارك فتنطلق وتفرح البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في القوس الذي يسجل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ويقدم لك الطاقة الايجابية للكلام والتسويات فتكون الحصان الرابح في اية منافسة ايام مميزة تعدك بالتقدم والتطور المهني والعملي فتحتل مركزا لطلاما اجتهدت من اجله ايام جيدة تتمتع بقوة فكرية وجسدية تعود وتبتعد عن الاضواء وتشعر بالتعب مع انتقال القمر بين الاثنين والاربعاء الى برج الجدي المواجه لبرجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحمل اي الى بيت الرابع بيت الضجيج ووجع الرأس والاعطال والاهتمامات المنزلية والمهنية فتكثر الانشغالات والواجبات والمسؤوليات العائلية والضغوط الصحية والتعب والانفعالات ويكون من الافضل تنظيم جدول الاعمال ومضاعفة الجهود حاول ان ترتب الامور وان تلم الشمل من جديد. تعود الحظوظ الى جانبك مع انتقال القمر الى برج الدلو لينضم الى المريخ وزحل يومي الخميس والجمعة فتدخل في مرحلة مثمرة ومهمة فتعوض عن الوقت الضائع وتنعم بايام من الربح والمكاسب والشهرة ما يجعلك تتمتع بشعبية ممتازة وتخوض نقاشات جيدة فتكثر الاحتمالات وتتلاحق الاخبار المهمة والفرص الكثيرة والنضوج والوضوح والطلة المميزة اسبوع كثير حلو جيد يخدم مصالحك بالرغم من القلق والتعب والقلق بين الاثنين والاربعاء

عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية فتكون بداية مرحلة جديدة على الصعيد العاطفي والعائلي في هذا الاسبوع الرومانسي فانت ممتلىء سحرا ونشاطا مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء الهوائي الصديق الذي يفتح أبواب التواصل وتسوية الخلافات بتحديد النقاط والعمل على إيجاد حلول لها، لذلك لا تتحفظ بل كن تساهلاً فهذه هي فرصتك لإظهار الوجه الآخر لشخصيتك المرنة والمتسامحة.

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