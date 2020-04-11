تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً:اسبوع مهم جدا انفراج تام في الاحوال الفلكية والزمنية الاجواء لصالحك تزدهر الطاقة الفلكية وتنظم اوقاتك على هذا الاساس ترتاح وتختفي المعاكسات والتحديات والمواجهات وتكون انطلاقة الاسبوع جيدة على مختلف المستويات التي تتطلب منك حركة فكرية وجسدية بحيث يشير القمر من برج القوس يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل الى حماسة وربح مع وجود القمر في البيت الثاني بيت المال بيت الثروات تشتري تثتسمر توظف اموالك او تحصل على اموال متأخرة فترة للعمل على الامور المصرفية كذلك سوف يساعدك انتقال القمر الى الجدي الصديق بين الاثنين والاربعاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فيشجعك على تخطي مرحلة مهمة وسريعة ويساعدك كي تناقش وتقنع الاخرين بأفكارك وعلى توسيع دائرة تحركاتك في المجالين الاداري والمالي تخطط للمرحلة الجديدة وتحدد الاولويات والميزانية المالية قد تقوم بخطوة كبيرة انها محطة مصيرية في حياتك واعدة بالتقدم والمكاسب المعنوية والمالية.لكن يعود القمر لمواجهة برجك من الدلو الذي ينضم الى المريخ وزحل لمعاكستك يومي الخميس والجمعة فتدخل في مرحلة فلكية متقلبة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات من الضروري ان تنتبه وتبتعد عن الازمات كبر عقلك كن ناضج وابتعد عن المشاكل اسبوع جيد جدا يفتح لك ابواب الحظ ويسهل الامور انفراجات طاقات نجاحات امل جديد يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات اورانوس الضاغطة.

عاطفياً: لا تزال الاجوا العاطفية دافئة بحيث يتحدث كوكب الحب من برج الجوزاء عن لقاءات ايجابية ومفاجئة تقلب المعادلات لصالحك ما يجعلك تعيش علاقات عائلية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك فتبدو مرتاحًا تغمرك السعادة العائلة والاهل ويسود جو من الانسجام والسعادة للعازب تعيش اسبوع مناسب ومناخ عاطفي ممتاز ورائع تقوى ثقتك بنفسك ما يجعلك تندفع الى اتخاذ خيارات تخدم مصلحتك ومستقبلك.

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