تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان انطلاقة رائعة

مهنياً: تفرح مع بداية الاسبوع بانطلاقة رائعة قوي قلبك القرار قرارك اجواء فلكية داعمة ومهمة تفتح امامك احتمالات جديدة تخدم مصالحك بالاضافة الى وجود الكواكب الشمس وعطارد في مواقع مناسبة جدا تسمح لك باحراز تقدم وتخطي الظروف الصعبة خاصة يومي السبت والاحد والاثنين وجود القمر الى برج القوس الناري الصديق الذي يشكل ممثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل يساعدك يسهل اعمالك تتحسن الظروف والعلاقات يومين مهمين الاجواء حلوة ناجحة نوعية الوقت مناسبة حتى تطور مع معنويات مرتفعة فتقدم انجازا مهما وتعيش انفراجات مصالحات اتصالات مهمة لكن سوف تدخل في مرحلة شغل شغل شغل تعب وركض بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجدي الترابي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل ما يضطرك الى تسهر الليل حتى تنهي اشغالك دروسك لا تعاند بل كن اكثر انفتاحا على الاراء المختلفة ومن الضروري ان تكون مستعدا جدا لمتابعة اعمالك تتابع الظروف المتدهورة والعاصفة الضاغطة والمتطلبة والمزعجة مع وصول القمر الى برج الدلو لينضم الى المريخ وزحل في معاكستك يومي الخميس والجمعة اي الى البيت السابع بيت خصمك منافسك الضغوط شرسة وجامدة مما يتسبب في ايقاف الحركة كلياً حاول ان تهدأ وان تحافظ على مكانتك باختصار اسبوع متطلب تكثر فيه المسؤوليات فمن الأفضل عدم الاتكال على الحظ والصدفة حاول ان تسيطر سيطر عواطفك وفكر بعقلك.

عاطفياً: يعدك كوكب الحب من برج الجوزاء الصديق باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة فترة تحدثك عن حدث عاطفي ومفاجأة سعيدة وافراحا وملذات ولقاءات شخصية عائلية واجتماعية مميزة فتبدو حياتك العاطفية غنية جدا وقد تجد حلا لمشكلة عالقة منذ فترة وتحقق بعض الامنيات الشخصية كخطوبة او زواج انه اسبوع مميز لتطوير العلاقة ووضع الاسس المتينة لإنجاحها في المستقبل.

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