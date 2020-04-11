تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث جيدة

مهنياً: بداية اسبوع مفصلي متقلب حاذر من مواجهة او اشتباك وكن متحفظاً جداً تلاحظ ان الامور تتعقد عائليا مهنيا صحيا وعاطفيا تتزاحم الامور الاستشفائية مع المتطلبات العائلية تصليحات منزلية اجواء متقلبة قد تدفعك الى الوقوع في بحيرة من اللامبالاة والاخفاق يومي السبت والاحد تحت تأثير المثلث الفلكي بين القمر من القوس والشمس من الحمل فتدخل مرحلة غير ايجابية وغير بناءة مرحلة متقلبة فكن جاهزا وخفف من مزاجيتك وحافظ عل هدوئك وموضوعيتك في التعامل مع الاخرين تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى الجدي الترابي الصديق بين الاثنين والاربعاء اي في بيت الحب والنجاحات والانفراجات والانجازات الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتكون التاثيرات مميزة وسهلة تحالفك الطوالع الفلكية الايجابية ويتحدث الحظ عن دعم متواصل يساهم في رفع المعنويات والارتياح مرحلة ممتازة مع نوعية وقت جيدة جدا جدا يبقى عليك انت كيف تتصرف من اجمل الاوقات والحظوظ بحيث تنقلك الايجابيات الى آفاق جديدة تنعكس على حياتك العملية والعلاقات على انواعها يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الدلو يومي الخميس والجمعة فيقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي قد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز. اسبوع جيد جدا يسمح لك بشغل منصب مهم ويحمل اليك وعودا واغراءات مهنية كثيرة.

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم مع وجود كوكب الزهرة في الجوزاء في مواجهة برجك الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة كما ان مواجهة كوكب الحب قد تثير النزاعات في حياتك العاطفية فتعيش تناقضات بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط

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