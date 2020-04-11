تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أمور مؤثرة

مهنياً: الجو العام ممتاز المواقع الفلكية داعمة ومساعدة وجود الشمس وعطارد في الحمل بالاضافة الى وجود المريخ وزحل في الدلو الهوائي الصديق بالاضافة الى وجود الزهرة في برجك ما يعني انك تعيش على انغام جيدة ورابحة وانفراجات وتغييرات مهمة جدا لكن البداية ستكون مقلقة مع وجود القمر في القوس يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد الذي يسبب تقلبات وتحديات عراقيل معنويات منخفضة تجنب الغضب والانفعال يومي الاحد الاثنين تحت تاثير القمر من القوس فتكون فترة ضدك من اضعف فترات الاسبوع شطارتك ان تعرف كيف تتصرف مع نوعية الوقت المتطلبة كما عليك التخلص من بعض القضايا المالية العالقة كخفض الديون وتوقيف الالتزامات التي تجبرك على زيادة الانفاق والتقليل من الاسراف الذي يضر بك لكن سوف تتغير الظروف وترتاح نسبيا وتختفي العاصفة الفلكية مع وصول القمر الى الجدي بين الاثنين والاربعاء فتعود الامور الى مسارها الطبيعي فترة زمنية مميزة مثمرة وناجحة ترافقك تاثيرات جميلة وتنجح بايجاد حل لمسألة عالقة فترة مناسبة للعب دوراً بارزاً مهنيا واجتماعيا. تختم الاسبوع يومي الخميس والجمعة بطريقة جيدة ومناسبة ارتياح فرحة تفهم لقاءات سعيدة مع وصول القمر الى برج الدلو الصديق فيقدم لك بوادر جيدة للمثابرة ومتابعة الجهود ايام كريمة وواعدة بالنجاح مميزة على مختلف المستويات اسبوع ناجح لكنه يتطلب منك النضوج والوعي.

عاطفياً: وجود الزهرة في برجك يحمل معه عواطف ومشاعر رقيقة ولطيفة وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار تكون جذاباً ونشيطاً وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا للعازب يتحدث كوكب الزهرة من برجك عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب.

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