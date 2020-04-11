تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث صعبة

مهنياً: اسبوع لا بأس به بالرغم من وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك بالاضافة الى تراصف المشتري وبلوتون من الجدي المعاكس لبرجك الذي ياخذ منك قوة وطاقة وقدرة حاول ان تنتبه الى مصالحك وقييم موقعك وعزز طاقاتك الفكرية والجسدية البداية مع يومي السبت والاحد سوف تعيش ظروف رابحة وناجحة تطورات حظوظ ومكاسب مدعوما من المثلث الفلكي للقمر من القوس اي من البيت السادس بيت الصحة والمجهود بيت العمل والمساعي الجديدة والتضامن والتعاطف تفاوض وتقدم امتحانات لا يوجد اي سبب للتراجع ان كل الطوالع الفلكية تقف الى جانبك ما يجعلك تتمتع بالحيوية وتختبر مجالات جديدة نظرا لحماسك وتفاؤلك ترتب الامور وتنظمها ايام مفيدة ونوعية الوقت جيدة يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل بين الاثنين والاربعاء فيحمل معه واجبات مواجهات مسؤوليات كما يسبب القلق والتعب واحتمال ان تكون مزعوجا من كثرة الواجبات المدرسية والمسؤوليات المهنية وغيرها ومن الضروري ان تظهر تفهما وان تستوعب الامور وان تخفف حساسيتك كي لا تسبب بخلافات او التباسات تعود وتتقدم بخطى ثابتة مع وصول القمر الى الدلو يومي الخميس والجمعة فتسجل انتصارات كبيرة انتشار راحة واستراحة فلكية وسوف تجد نفسك متفوقاً على الاخرين بدرجات وخطوات عديدة اسبوع حلو يحمل معه انشغالات لكن سوف يكافئك فتنطلق وتكون السباق والرائد في محيطك .

عاطفياً:: تنشغل كثيرا هذا الاسبوع وتتعرض لتقلبات في مزاجك وذلك يجعلك ترفض الاقدام على علاقات معقدة جديدة فانت تبحث عن الاستقرار العاطفي ، رغم مواجهة والزهرة لك من الجوزاء انتبه الى صحتك النفسية والمعنوية وخفف من الحساسية المفرطة للعازب, تعيش فترة ركود فيكون تفكيرك مشوش وقلبك غير مطمئن فلا تتسرّع في توجيه الملاحظات الناقدة الى أحبّائك ولا تسمح لمشاعرك بالتحكّم بتصرّفاتك.

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