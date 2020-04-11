تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مهمة

مهنياً: بداية اسبوع مسهلة ولادة نفسية جديدة تحقق احلامك مدعوما من الشمس والقمر من برجك كما تشير الاجواء الفلكية يومي السبت والاحد عن ظروف مثمرة ويكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب تحت تاثير القمر من برج القوس الناري الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع برجك ويشير الى لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية ويكون المؤشر الفلكي ايجابي ومشجع يدعمك بالمعنويات والثقة بالنفس فترة تفتح امامك المجال لتكون قوي جريء ومتحمس في مواجهة الامر الواقع حاول ان تنهي الاعمال الصعبة قبل وصول القمر الى الجدي بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك ويسبب لك نوعية وقت ثقيلة ضاغطة ابتعد عن الامور الغير واقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط اعصابك لمصلحتك كي لا تتأزم الامور او حاول ان تتنازل قليلا حتى تتوضح المسائل المعقدة ولا تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل.تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى الدلو يومي الخميس والجمعة فتعيش عطلة اسبوع مثمرة ومميزة مليئة بالطاقة الايجابية النشيطة تقوى الحظوظ وتشتد فتتحقق امنياتك وتتفاعل معك الاحداث بطريقة ايجابية وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك وتقوم برحلة او تشارك بمؤتمر فترة مناسبة جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود.

عاطفياً: يكون الأسبوع غنياً بأجوائه الدافئة والرومنسية وكذلك بقدرتك على التحرك بإيجابية تجاه الأحباء. تميل إلى جو المصالحة والتناغم لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك، للعازب, لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك، سوف تفاجأ بردة فعل الحبيب الإيجابية بحيث تكون العلاقة الحالية في وضع مستقر.

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