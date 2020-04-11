تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس وعطارد في مواقع غير مناسبة مع برجك بالاضافة الى وجود التراصف بين المريخ وزحل من الدلو اي من اعلى نقطة مع برجك اضف الى ذلك وجود اورانوس في برجك ما يعني اوضاع متقلبة تمهد لحركة ثقيلة صعبة بحيث تهدأ الامور ويخف التفاعل البناء معك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في القوس في مثلث فلكي مع الشمس من الحمل اي في البيت الثامن الذي يحمل اليك الجرأة لاتخاذ خطوة مهمة حتى تنطلق بمعاملات استشفائية مصرفية وتشعر براحة نفسية كبيرة تتحسن الاجواء بشكل اكبر فتنقلب الاوضاع لمصلحتك بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحمل فتكون نوعية الوقت جيدة جدا سلام داخلي هدوء صفاء رغبة في تطوير الذات تعمل من كل قلبك في هذه الايام الممتازة فتتطور الامور لمصلحتك وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك تغمرك الشجاعة وتصلك اخبار مفرحة تتعزز المعنويات قد تسمع خبرا سارا وتفرح لانفراج او حسم لمصلحتك. تعود الغيوم من جديد في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الدلو يومي الخميس ما يعني انشغالات هموم ومسؤوليات فترة متطلبة لا تعد بانفراجات وتجعلك تخضع لعدة امتحانات ونتيجة هذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك اسبوع متطلب يحمل لحظات صعبة ومحرجة فلا تعقد الامور اكثر وحاول ان تتكيف مع الاوضاع المستجدة.

عاطفيّاً: لا تزال تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس للعازب تشتد الانفعالات والمشاعر والاشواق ويتحدث كوكب الحب من برج الجوزاء عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة.

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