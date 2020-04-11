بعد وفاتها.. تعرف على ليندا تريب مسربة فضيحة بيل كلينتون ومونيكا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت ليندا تريب، عن عمر يناهز 70 عاما، الموظفة السابقة التي سجلت سرا محادثات تليفونية مع متدربة سابقة في البيت الأبيض وثقت الفضيحة الجنسية التي أدت إلى محاولة عزل بيل كلينتون الرئيس الأمريكي آنذاك في عام 1998.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فقد أكد ابنها، ريان تريب، نبأ وفاتها لصحيفة “واشنطن بوست”، كما أكده توماس فولي، زوج ابنتها لصحيفة “نيويورك بوست”، الذي قال إن مرض تريب الذي لم يجر تحديده لا صلة له بفيروس كورونا.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلت عند صديقتها المقربة، ديان سبريدبري، قولها إن ليندا تريب توفيت بعد معركة قصيرة مع سرطان البنكرياس.

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اسم ليندا تريب ارتبط للأبد بالفضيحة الجنسية التي كادت أن تطيح برئاسة كلينتون من خلال إفشائها العلاقة التي أقامها مع مونيكا لوينسكي، وهي متدربة سابقة في البيت الأبيض، وكانت من معارف تريب.

تريب كانت سكرتيرة في البيت الأبيض في السنوات الأولى لرئاسة كلينتون قبل انتقالها إلى مكتب الشئون العامة في وزارة الدفاع “البنتاجون” حيث أصبحت صديقة للوينسكي، التي كانت تصغرها بنحو 24 عاما.

بعد توطد صداقتهما كشفت لوينسكي علاقتها الجنسية السابقة مع كلينتون، وبدأت تريب تسجل سرا محادثاتهما التليفونية الخاصة التي وثقت فيها لوينسكي علاقتها مع الرئيس بالتفصيل.

ليندا في النهاية سلمت تلك التسجيلات التي استغرقت ساعات للمحقق المستقل كينيث ستار، الذي كان يحقق في مخالفات ارتكبها كلينتون مرتبطة بمشروع عقاري فاشل، ومُنحت تريب حصانة من الاتهامات بتسجيل الأحاديث بشكل غير مشروع مقابل تسليم التسجيلات.. وحصل ستار، استنادا إلى هذه التسجيلات على تصريح بتوسيع تحقيقه ليشمل علاقة كلينتون مع لوينسكي.