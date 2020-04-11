الصين تمنع تناول القطط والكلاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تفشي فيروس كورونا، وما تردد عن أسباب ظهوره، استثنيت القطط والكلاب التي تستخدم أقلية من الصينيين لحومها، للمرة الأولى، من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل، والتي ستشكل محور تشريع من السلطات الصينية.

وبحسب وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، فقد نشرت وزارة الزراعة والشئون الريفية هذا النص الذي سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو، وهو يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية.. ولا تضم القائمة الجديدة الكلاب والقطط .

القانون الصيني لا يمنع استهلاك لحوم هذه الحيوانات داخل البلاد، لكن هذه الممارسة تقتصر على أقلية صغيرة وتثير معارضة متزايدة من السكان.

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جمعية “هيوماين سوسايتي إنترناشونال” الأمريكية للرفق بالحيوان قالت في بيان إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل.

أرقام الجمعية تشير إلى أن عشرة ملايين كلب تُقتل سنويا في الصين من أجل لحومها.. كذلك يتم القضاء على آلاف الكلاب سنويا خلال مهرجان لحم الكلاب في مدينة يولين جنوب البلاد.

القرار جاء بعد منع الاتجار بالحيوانات البرية واستهلاكها في فبراير، وهي ممارسة يشتبه في أنها ساهمت في نشر فيروس كورونا المستجد.

الاتجار بالحيوانات البرية كان قد منع أيضا خلال أزمة فيروس “سارس” (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) في 2002-2003، وهو فيروس من سلالة كورونا، ربط انتقاله أيضا بتناول الحيوانات البرية.. غير أن هذه التجارة عاودت الظهور سريعا.