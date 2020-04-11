كورونا يفرق الأحبة.. عاشا نصف قرن معا وتوفيا يدا بيد بفارق دقائق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعدما قضيا نصف قرن معا، توفي زوجان أمريكيان مسنان، بفارق 6 دقائق فقط، بينما كانت أيديهما متشابكة معا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فقد تشبث رفيقا الروح ببعضهما البعض حتى النهاية حيث استسلما للفيروس في مستشفى بميسيسيبي، بفارق 6 دقائق فقط، حسبما قال ريك كلارك القس في كنيسة نورث لونج بيتش المعمدانية خلال مراسم الجنازة الحية للزوجين.
وأصيب كل من جيري وفرانسيس ويليامسون، البالغان من العمر 72 عاما، بالمرض على متن سفينة سياحية، بعد قضاء عطلة في رحلة بحرية، وفقا لتقرير “فوكس نيوز”.
الزوجان، اللذان ارتبطا منذ أكثر من 50 عاما، اعتادا على الذهاب بانتظام في رحلات بحرية، تصل أحيانا إلى 20 رحلة سنويا.
نتائج اختبار الزوجين كانت إيجابية لـ COVID-19 وتم وضعهما لاحقا على جهاز التنفس الاصطناعي في مستشفى ميموريال في غولفبورت، حسبما أفادت شبكة “فوكس نيوز”، إلا أنه وبشكل مأساوي، لم يقع إنقاذ أي منهما.
القس قال إنه عندما علم الأقارب والأصدقاء أن الزوجين مرضا بعد رحلتهما الأخيرة، كان الأمر طبيعيا نسبيا بالنظر إلى أنهما دائما ما يعودان مرضى بعد كل رحلة.
ومن غير الواضح إلى أين سافرا في آخر رحلة بحرية أو الخط الذي استقلاه.
وعمل جيري ويليامسون، كمشرف على الأشغال العامة في البحرية الأمريكية في غولفبورت قبل تقاعده
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