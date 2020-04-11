فيديو.. بعد إعلان خطبتها في بث مباشر.. معلومات عن السعودية إلهام علي

"أنا مرتبطة فعليا"، هكذا أعلنت الفنانة السعودية إلهام علي، خلال بث مباشر، ظهرت به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر خطبتها، حينما طلبها للزواج أحد المتابعين، وظهرت خلالها بخاتم الخطبة.

ويقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الفنانة السعودية، إلهام علي، خلال السطور التالية، وفقا لحساباتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

- إلهام علي، فنانة سعودية، ولدت في 31 أغسطس، عام 1985، في الظهران بالمملكة العربية السعودية، وانتقلت للعيش في البحرين مع عائلتها.

- أنهت دراستها الثانوية في السعودية، وكانت تشارك في المسرح وهى طفلة صغيرة تهوى الفن.

- رشحت لتقديم برنامج "مكسرات"، على القناة الأولى السعودية، وهو برنامج يومي يعرض كل صباح.

- درست في معهد الفنون المسرحية، وتخرجت منه وعملت بالمسرح والدراما، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

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- تجربتها التمثيلية الأولى كانت على نطاق منطقة الخليج، بمسلسل "ريحانة"، للمخرج جمعان الرويعي.

- شاركت "إلهام" في عدد من المسرحيات، ومنهم "خميس كمش خشم حبش"، و"فندق المشاهير"، و"ملينا يا زحمة".

- انتشرت الأقاويل عن أن إلهام طُردت من بلدها السعودية، وهو ما جعلها تعيش في البحرين بشكل دائم، وهذا الأمر أثار غضبها.

وفي فيديو لها قالت إنها شائعة وبأنها ليست مضطرة للرد على هذا الكلام أو تقديم تبريرات، لكنها صوّرت العديد من الأعمال في السعودية، ولكنها فوجئت بمجموعة فتيات طلبن التصوير معها، وكانت إحداهن قبلها تقول "هذه الفنانة المطرودة من السعودية"، وهو كلام غير حقيقي.

ومعروف عن الفنانة إلهام علي، بأنها تحب السعودية كثيراً، خصوصاً مدينة القطيف فلا تسمح لأحد الإساءة لها، فبعد انتشار مقطع فيديو قال البعض إنه سوق في القطيف تخلت نساؤه عن العباءة السعودية، خرجت إلهام علي لترد بأن التصوير كان في البحرين، وليس في القطيف.