فيديو.. في بث مباشر.. فنانة سعودية تعلن خبر خطبتها: العاطفة أهم بكثير

أعلنت الفنانة السعودية، إلهام علي، عبر فيديو لايف، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر خطبتها، حينما طلبها للزواج أحد المتابعين.

ظهرت الفنانة وبيدها خاتم الخطبة، قائلة:"انا مرتبطة فعليا".

Advertisements

وأضافت إلهام علي، عبر اللايف، أن الشخص الذي ارتبطت به تحبه كثيرا وتتمنى من الله عز وجل أن يوفقهما سوياً، معربة عن سعادتها البالغة لإتمام الخطوبة.

وتحدثت الفنانة السعودية، عن سبب عزوف الكثير من الشباب عن فكرة الزواج هذه الأيام، قائلة: "تفكير بعض الشباب في الوقت الحالي في المرأة مثالية الشكل ومواصفات معينة، كما أن المرأة أصبح تفكيرها في مادية الرجل، ولا نستطيع أن نلوم الطرفين".

وأضافت الفنانة،"هذه المتطلبات أصبحت متعارف عليها بين الطرفين أي أن الرجل يبحث عن الشكل المثالي مقابل أن يؤمن للمرأة حياة مليئة بالرفاهية، العاطفة أهم بكثير".