أعلنت الفنانة السعودية، إلهام علي، عبر فيديو لايف، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر خطبتها، حينما طلبها للزواج أحد المتابعين.
ظهرت الفنانة وبيدها خاتم الخطبة، قائلة:"انا مرتبطة فعليا".
وأضافت إلهام علي، عبر اللايف، أن الشخص الذي ارتبطت به تحبه كثيرا وتتمنى من الله عز وجل أن يوفقهما سوياً، معربة عن سعادتها البالغة لإتمام الخطوبة.
وتحدثت الفنانة السعودية، عن سبب عزوف الكثير من الشباب عن فكرة الزواج هذه الأيام، قائلة: "تفكير بعض الشباب في الوقت الحالي في المرأة مثالية الشكل ومواصفات معينة، كما أن المرأة أصبح تفكيرها في مادية الرجل، ولا نستطيع أن نلوم الطرفين".
وأضافت الفنانة،"هذه المتطلبات أصبحت متعارف عليها بين الطرفين أي أن الرجل يبحث عن الشكل المثالي مقابل أن يؤمن للمرأة حياة مليئة بالرفاهية، العاطفة أهم بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. في بث مباشر.. فنانة سعودية تعلن خبر خطبتها: العاطفة أهم بكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.