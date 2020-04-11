فيديو.. الحظر يعمل أكتر من كدة.. نور تعلم قطتها القراءة والفرنسية

يحاول كل فنان استغلال فترة الحظر المفروض، والحجر الصحي في مختلف أرجاء العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد 19، في عمل أشياء مفيدة ومختلفة، ومن بين مشاركة الجمهور فيديوهات التسلية بين الأسر، والتحديات المختلفة، ومجالسة الأطفال، خرجت الممثلة نور اللبنانية عن المألوف بفيديو طريف مع قطتها.
عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت "نور" مع متابعيها وجمهورها فيديوهات مع قطها "كراميل"، وظهرت في الفيديو وهي تحاول تعليمه القراءة، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "قربنا على شهر في العزل وكاراميل لسه ما بينطقش".
وظهر في خلفية الفيديو صوت ابن الفنانة اللبنانية الذي شاركها في تصوير الفيديو، وكانت تحاول تعليم قطها القراءة واللغة الفرنسية، وحاولت تهدئة القط ليستطيع أن تتعلم دون جدوى مع ضحكات ابنها.
وتفاعل جمهور الفنانة نور، مع الفيديو عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "يعني على أساس أنه يتكلم فرنسي العقل نعمة"، و"يا ريتني كنت أنا يا أخي"، و"اعتقد أن لازم تروح لدكتور لأنه ممكن يكون مش بيتكلم أصلا يعني عنده مشكلة حضرتك فاهمه قصدي؟؟"، و"ايه ده هنهزر؟".
وتشارك "نور" في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان في رمضان 2020.
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